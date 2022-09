Apple Watch Pro, un leak svela il design prima del lancio

La presenza di un Apple Watch più grande e resistente dedicato agli sport aleggia nell'aria da settimane e ora che ci avviciniamo all'evento di lancio del 7 settembre, durante il quale assisteremo anche all'arrivo di iPhone 14 e Apple Watch 8, un nuovo leak conferma questa ipotesi.

Due fonti che rispondono al nome di Sonny Dickson e UnclePan hanno condiviso nuove immagini (su Twitter (opens in new tab) e Weibo (opens in new tab)) che mostrano alcuni accessori di terze parti dedicati all'ormai prossimo Apple Watch Pro. Osservando i case in silicone si notano subito alcuni dettagli che confermano la presenza di un nuovo tasto e di un display più ampio, come ipotizzato in precedenza.

Il case in questione presenta anche una sporgenza significativa sul lato destro, che sembrerebbe ospitare una corona digitale più ampia, progettata per essere più facilmente accessibile mentre si fa sport.

Date un'occhiata alle immagini qui sotto.

source: https://t.co/0YGp7Nc52z pic.twitter.com/OWNv7DvyNdSeptember 5, 2022 See more

Oltre disporre di un nuovo pulsante e di una corona digitale più grande, Apple Watch Pro sarà dotato di un display notevolmente più ampio, che consentirà agli utenti di visualizzare contemporaneamente i dati relativi al fitness e al monitoraggio della salute.

A dirlo è Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui il modello Pro dovrebbe essere una versione più massiccia di Apple Watch 8 e potrà contare su dei nuovi quadranti e su una modalità a basso consumo energetico.

Another photo in case people are interested in Apple Watch Series 8 Pro. https://t.co/kMYnYdWZzN pic.twitter.com/G9Zd0r7S3tSeptember 5, 2022 See more

Vale la pena precisare che Apple non ha ancora menzionato ufficialmente Apple Watch Pro ma, data la quantità di notizie a riguardo che abbiamo visto nelle ultime settimane, il suo arrivo è praticamente certo.

Inoltre, questo prodotto rappresenta un passo logico per Apple, dal momento che l'azienda ha introdotto versioni Pro in tutte le sue famiglie di prodotti (si pensi agli iPhone, ai MacBook e agli AirPods).



Per scoprire ulteriori dettagli dovremo attendere l'evento Apple in programma il 7 settembre, durante il quale verranno presentati anche Apple Watch SE 2 e Apple Watch Series 8.

Seguiremo l'evento minuto per minuto per raccontarvi le novità in arrivo dal mondo Apple, quindi rimanete sintonizzati con se volete avere tutte le ultime notizie e le nostre prime impressioni subito dopo la presentazione.