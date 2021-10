Apple Watch 8 potrà monitorare la glicemia (stavolta per davvero)

The Apple Watch 7.

Apple Watch 7 non ha ricevuto miglioramenti importanti rispetto al predecessore, ma si dice già che Apple Watch 8 rappresenterà un grande passo avanti, implementando nuove tecnologie e funzioni come il monitoraggio della glicemia.

Secondo DigiTimes, ai fornitori Apple sarebbe stato richiesto di preparare i sensori infrarossi necessari per misurare il livello di glucosio nel sangue. Questa funzione si rivelerebbe decisamente utile per gli utenti diabetici o affetti da altre condizioni affini.

Non è la prima volta che sentiamo questa notizia. In passato, si diceva che la funzione sarebbe stata presente su Apple Watch 7. Così non è stato, ma ci sono buone probabilità che vedremo questa novità il prossimo anno.

Sensori a volontà

Il sensore per monitorare la glicemia potrebbe non essere l'unica novità che troveremo su Apple Watch 8. Si dice che potrebbero essere implementate anche altre funzionalità innovative, come il rilevamento del tasso alcolemico nel sangue.

Vale la pena ricordare che il livello dello zucchero nel sangue è molto difficile da monitorare con l'ausilio di metodi non invasivi, ovvero senza ricorrere all'analisi di un campione di sangue. É possibile che la tecnologia che Apple starebbe sviluppando sia sviluppata più che altro per fornire una stima, ma non potrà sostituire una certificazione medica.