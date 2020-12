Apple Watch 7: prezzo, data di uscita, novità e indiscrezioni

Apple Watch 6 è uno dei migliori smartwatch mai prodotti, ma come ben sappiamo in ambito tecnologico c'è sempre margine per i miglioramenti. In questo articolo abbiamo incluso tutti gli aggiornamenti e le novità che vorremmo vedere su Apple Watch 7.

Prima di tutto cerchiamo di capire quando potrebbe uscire e quanto costerà, oltre a elencare tutti i rumor e le notizie che riguardano Apple Watch 7 circolate finora.

Al momento non abbiamo molte certezze, ma come spesso accade le notizie inizieranno a circolare man mano che ci avviciniamo alla data di uscita, quindi vi consigliamo di tenere d'occhio questo articolo se siete interessati al prossimo smartwatch Apple.

Aggiornamento: Due brevetti trapelati di recente mostrano un Apple Watch con sensore di impronte digitali Touch ID e fotocamera integrata sotto lo schermo. Ppotrebbe trattarsi proprio di Apple Watch 7...

Dritti al punto

Cos'è? Il prossimo smartwatch Apple

Il prossimo smartwatch Apple Quando esce? Probabilmente a settembre 2021

Probabilmente a settembre 2021 Quanto costa? Il prezzo previsto si aggira sui 439 Euro

Apple Watch 7 data di uscita e prezzo

Gli unici rumor sulla data di uscita circolati finora provengono da Ming-Chi Kuo (un analista di ottima fama specializzato in prodotti Apple) che, come riportato da 9to5Mac, indica una data di arrivo entro la seconda metà del 2021.

Niente di sorprendente, dato che da anni Apple presenta i suoi nuovi smartwatch nel mese di Settembre. Anche con tutto il caos causato dalla pandemia nel 2020 l'azienda di Cupertino è riuscita a rispettare questa scadenza, quindi siamo abbastanza certi che Apple Watch 7 arriverò a settembre 2021, probabilmente intorno alla metà del mese.

Per quanto riguarda il prezzo non ci sono informazioni al momento, ma anche in questo caso Apple è stata piuttosto stabile nel tempo. Apple Watch 6 ha un prezzo di partenza di €439 e, nonostante il listino sia leggermente lievitatonel corso del tempo gli orologi Apple sono sempre rimasti sulla stessa fascia di prezzo, quindi ci aspettiamo lo stesso da Apple Watch 7.

Novità e indiscrezioni

Al momento non ci sono molti leak riguardanti Apple Watch 7, ma sappiamo già qualcosa. In occasione della partecipazione al podcast Outside, Tim Cook in persoa ha affermato che “c'è ancora molto da innovare” e "Siamo solo agli inizi… pensate al numero di sensori presenti nelle vostre auto. E ovviamente, il vostro corpo è molto più importante della vostra macchina.”

Anche se sono affermazioni vaghe, il fatto che abbia citato il corpo potrebbe sottointendere una particolare attenzione alle funzioni dedicate a salute e fitness sui prossimi Apple Watch.

Questo confermerebbe quanto detto da Ming-Chi Kuo, secondo cui (come riportato da MacRumors) "I nuovi Apple Watch che usciranno nel 2021 beneficieranno di funzioni innovative dedicate alla salute e di un nuovo design."

Da queste affermazioni si evince che Apple Watch 7 potrebbe avere sia un nuovo design che nuove funzioni dedicate alla salute del corpo. Potrebbe trattarsi di un design completamente rivoluzionato, almeno stando a un'altra nota pubblicata da 9to5Mac nella quale Kuo affermava che “ci sarà un grande cambiamento in termini di design”

Tuttavia l'analista ha posi specificato che questo arriverà sugli Apple Watch che usciranno nella seconda metà del 2021 “se non oltre”, quindi è possibile che si riferisse a modelli che usciranno più avanti nel tempo.

Anche il cinturino di Apple Watch 7 potrebbe essere soggetto a modifiche, almeno stando a un brevetto che indica la presenza di una batteria al suo interno che servirebbe ad aumentare l'autonomia dello smartwatch. Tuttavia, spesso, idee e brevetti rimangono sulla carta.

(Image credit: Patently Apple/USPTO/Apple)

Di recente abbiamo visto due nuovi brevetti, uno dei quali indica la presenza di un sensore di impronte digitali Touch ID sui futuri Apple Watch. Non è la prima volta che ne sentiamo parlare, anche se le voci precedenti ipotizzavano che il sensore sarebbe stato posizionato sul tasto home, piuttosto che sotto al display.

Rimanendo nel campo dei brevetti, sembra che Apple stia studiando un modo per applicare una colorazione nera opaca ai suoi smartphone e smartwatch, quindi è possibile che vedremo nuove colorazioni su Apple Watch 7.

Pur trattandosi di ipotesi, crediamo che la più probabile riguardi proprio il sensore Touch ID, dato che per Apple non dovrebbe essere particolarmente difficile da integrare.

Infinte, vari rumor indicano che Apple voglia passare dagli schermi OLED ai display micro-LED. Tra questi, alcuni sostengono che Apple Watch sia tra i primi candidati a ricevere questo aggiornamento.

La tecnologia Micro-LED dovrebbe migliorare la qualità dell'immagine riducendo al contempo il consumo energetivo, quindi sarebbe un'ottima nvoità per lo smartwatch Apple. Tuttavia, un report di DigiTimes sostiene che la transizione a questa tecnologia avverrà tra qualche anno.

Cosa vogliamo vedere

Questi sono tutti gli aggiornamenti e le nevità che ci aspettiamo di vedere su Apple Watch 7.

1. Autonomia

(Image credit: TechRadar)

Gli Apple Watch non hanno mai brillato in autonomia, non sono scarsi ma nemmeno i migliori, il che risulta piuttosto deludente trattandosi di prodotti premium, in particolare se si considera che utilizzando la funzione di tracciamento del sonno non si può mettere lo smartwatch in carica durante la notte.

Ci aspettiamo che Apple Watch 7 faccia un bel passo in avanti in termini di durata della batteria.

2. Una novità importante

Apple Watch 6 è un ottimo smartwatch, ma non differisce molto dal suo predecessore con funzioni e design pressoché identici. Da Apple Watch 7 ci aspettiamo aggiornamenti sostanziosi, qualcosa che lo renda realmente innovativo rispetto al già ottimo Apple Watch 6 come il suddetto Touch ID o la fotocamera integrata sotto al display, ad esempio.

3. Tracciamento del sonno migliorato

(Image credit: TechRadar)

Il tracciamento del sonno su Apple Watch 6 c'è, ma in una forma davvero basilare. Utilizzando l'apposita app Apple (a differenza delle applicazioni di terze parti) non vengono indicate le tipologie di sonno (leggero, profondo e REM) nè quanto tempo avete trascorso nelle diverse fasi; non ci sono nemmeno informazioni su come la qualità del vostro sonno influenzi il livello di stress (e vice versa).

Sono tutte funzioni che potrebbero essere implementate via software, ma che si tratti di un aggiornamento di iOS o di nuove componenti hardware, ci aspettiamo che Apple Watch 7 faccia concreti passi in avanti in tal senso.

4. Più funzioni per il fitness/GPS

Apple Watch 6 ha delle ottime funzioni di base dedicate al fitness, ma per chi pratica sport a livello agonistico mancano alcune opzioni fondamentali, e nella nostra recensione abbiamo parlato di questo aspetto, oltre che del GPS che spesso si rivela poco preciso sulle lunghe distanze.

In sostanza ci aspettiamo miglioramenti sia per quanto riguarda le funzioni GPS, sia per le funzioni fitness dedicate agli sportivi che praticano discipline a livello agonistico.

5. Un modello con schermo circolare

In questo caso stiamo fantasticando, ma sognare non costa nulla e ci piacerebbe che Apple proponesse una versione di Apple Watch 7 con quadrante circolare.

Non ci sono dubbi sul fatto che gli Apple watch siano esteticamente appaganti, ma siamo certi che molti gradirebbero un'opzione circolare come quella proposta da Samsung con Galaxy Watch 3.

Apple si è sempre contraddistinta per la grande varietà di colorazioni e cinturini, quindi speriamo che prima o poi proponga i suoi smartwatch in formati differenti dal classico rettangolo.