Apple Watch 7 è disponibile, ma procurarsene uno non sarà facile

Per Apple Watch 7 c'è stato un po' da aspettare rispetto all'uscita di iPhone 13. Il nuovo Apple Watch infatti è disponibile per l'acquisto solo da oggi, il 15 ottobre. I preordini sono stati aperti l'8 ottobre e, se non ne avete già approfittato, potreste aspettare più del previsto per avere Apple Watch 7.

Apple non sta riuscendo a fare fronte alla domanda, e le date di consegna in Italia al momento sono previste tra il 24 novembre e il 15 dicembre, in base al modello scelto.

Con una scelta così ampia per cinturino e funzionalità, resta sempre la possibilità di trovare un modello che fa al caso vostro disponibile entro un periodo più limitato, ma ci sarà comunque da aspettare qualche settimana.

Attualmente non c'è garanzia che i tempi d'attesa diminuiranno, anzi, la nostra ipotesi è che diventeranno ancora più lunghi, dal momento che si presume che Apple abbia esaurito le scorte prodotte per il lancio. Se desiderate il nuovo Apple Watch 7, meglio affrettarsi.