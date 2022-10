Apple Mac Pro sta per tornare, nuova CPU dedicata in fase di sperimentazione

L’aggiornamento hardware dei principali prodotti Apple è ormai dietro l’angolo. A pochi giorni dal 26 ottobre, data in cui verrà reso disponibile il nuovo iPad Pro con processore M2 e sistema operativo iPad OS 16, dalle pagine di Bloomberg emerge un leak che svela il futuro progetto dell’azienda di Cupertino.

Mark Gurman, reporter che ha più volte dimostrato la sua affidabilità, ha comunicato che Apple sta lavorando ad una versione del processore M2 per Mac Pro. L’azienda sembra dunque intenzionata a modernizzare anche i suoi prodotti desktop.

La meta è ambiziosa e il nuovo processore per Mac Pro, ora in fase di test, dovrebbe offrire una CPU a 24 core con GPU a 76 core e 192GB di memoria interna. Ma le sorprese non finiscono qui, come afferma lo stesso Gurman: “Ritengo che il nuovo Mac Pro sarà reso disponibile in due varianti con CPU da 24 o 48 core, GPU da 76 o 152 core e 256GB di memoria”.

Apple: nuovi hardware e prodotti

(Image credit: TechRadar)

Al momento non vi sono ancora certezze circa la conclusione della fase di test e l’eventuale annuncio dei nuovi Mac Pro ma, stando a quanto riferisce Gurman, il nuovo processore potrebbe essere due o quattro volte più potente di M2 Max. Quest’ultimo rappresenta la versione aggiornata del processore M1 Max presente su MacBook Pro 16.

M2 Max, il quale deve ancora essere annunciato ufficialmente, dovrebbe offrire una CPU a 12 core e GPU a 38 core definendo così il nuovo standard di prestazioni per il nuovo MacBook Pro 16. Allo stesso modo, se Apple intende proseguire sulla stessa linea che ha definito i modelli precedenti, il nuovo MacBook Pro 14 avrà dalla sua il processore M2 Pro.

Ne consegue che l’azienda sta portando Mac Pro su una strada diversa che, invece di contemplare l’adattamento agli altri prodotti, introdurrà una novità. Nulla si sa a riguardo della nomenclatura che avranno i processori per i desktop Apple, ora in fase di sperimentazione, ma Gurman azzarda una previsione chiamandoli M2 Ultra e M2 Extreme.