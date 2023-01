Apple lavora a un MacBook con touchscreen

Secondo le ultime notizie (Si apre in una nuova scheda), Apple starebbe lavorando ai MacBook con touchscreen. Anche se i piani non sono ancora stati finalizzati, pare che i portatili Apple con schermo touch potrebbero arrivare nel 2025.

Per un'azienda che ha già dichiarato che è meglio limitare il touchscreen a prodotti come l'iPad, un MacBook touch sarebbe davvero un grande cambiamento. Tuttavia, non c'è da aspettarsi un distacco repentino dal design tradizionale dei notebook Apple.

Il presunto MacBook Pro con touchscreen probabilmente continuerebbe a essere compatibile con macOS e includerebbe comunque sia un trackpad che una tastiera tradizionali.

In aggiunta, in modo simile ai portatili 2-in-1 Windows, incorporerebbe la possibilità di navigare sul display tramite gesti e comandi touch. Secondo il report, Apple potrebbe successivamente estendere l'input tattile ad altri modelli di MacBook e Mac nel corso del tempo, ma al momento non ha in programma di fondere le funzioni di macOS e iPadOS in un nuovo sistema operativo dedicato.