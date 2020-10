Apple HomePod 2, lo smart speaker economico potrebbe debuttare a breve

Abbiamo sentito molto parlare di un nuovo Apple HomePod 2 o Apple HomePod Mini per diverso tempo ormai, e si dice che potrebbe essere una versione più economica rispetto all’attuale smart speaker con assistente vocale Siri.

Queste voci sembrano sempre più credibili dopo che Mark Gurman di Bloomberg ha pubblicato un tweet in cui afferma che Apple starebbe cercando di sbarazzarsi dei rimanenti HomePod, offrendo al personale sconti davvero convenienti.

Apple employees can also now buy up to 10 (up from 2) with their discount. These things are clearly on the way out. https://t.co/X0ey2QKbxC https://t.co/8sXDf6ifmrMay 18, 2020