Apple Car: inizia la ricerca di partner in Corea del Sud

All'ultimo momento Apple si sarebbe tirata indietro dalla joint venture con Hyundai e Kia per il progetto Apple Car. Pare che Apple però voglia restare nella Corea del Sud per trovare i partner.

Secondo un report di Korea Times, Apple avrebbe contattato diverse aziende produttrici, tra cui LG, SK e Hanwha.

Nonostante si dica che Apple stia trattando con produttori di batterie cinesi come CATL e BYD per batterie LFP, l'ipotesi più gettonata nel settore è che Apple voglia delle aziende sudcoreane come partner di produzione per la maggior parte dei componenti necessari alla costruzione del suo veicolo elettrico.

Nel caso di iPhone, iPad e MacBook, Apple per l'assemblaggio si affida ad aziende cinesi e taiwanesi, ma considerando l'escalation dei contrasti commerciali tra Washington e Beijing, per il progetto Apple Car l'azienda di Cupertino sembrerebbe più propensa a virare verso la Corea del Sud.

Le aziende sudcoreane dal canto loro sembrano pronte a farsi strada nell'egemonia cinese nell'ambito della produzione conto terzi.

Secondo il report, Apple avrebbe incontrato i rappresentanti di SK Innovation e LG: "Apple è stata in Corea per parlare di affari con i partner dei settori che si occupano di semiconduttori e display, ed è in cerca di partner sudcoreani per il suo progetto Apple Car".