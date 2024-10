Snapdragon Ride Elite: il futuro delle automobili con AI avanzata

Qualcomm sta ora puntando i riflettori sul settore automobilistico, un cambiamento significativo rispetto al suo tradizionale focus sui processori Snapdragon per dispositivi mobili. Durante il Qualcomm Snapdragon Summit a Maui, l'azienda ha presentato le sue nuove soluzioni, tra cui il Snapdragon Ride Elite e il Snapdragon Cockpit Elite, entrambi progettati per integrare l'intelligenza artificiale nei veicoli.

Il Snapdragon Ride Elite, in particolare, è progettato per gestire un'impressionante varietà di sensori (fino a 40 contemporaneamente). Questi possono includere radar, LiDAR, telecamere e altri dispositivi, tutti con l'obiettivo di supportare la guida automatizzata di livello 3 e 4. Questo significa che, anche se il veicolo può gestire gran parte della guida, il conducente dovrà rimanere vigile e pronto a intervenire.

Oltre all'automazione della guida, Qualcomm sta esplorando come l'intelligenza artificiale possa migliorare l'esperienza a bordo dell'auto. Funzionalità simili a quelle degli smartphone, come impostare promemoria o trovare il caffè più vicino, saranno integrate nel sistema. I passeggeri potranno anche utilizzare l'IA per ricevere assistenza con i compiti mentre si dirigono a scuola.

Con queste innovazioni, Qualcomm punta a ridefinire non solo la guida autonoma, ma anche la vita quotidiana all'interno dei veicoli, rendendo l'auto un'estensione delle tecnologie smart già presenti nelle case e nei dispositivi mobili.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Qualcomm sta sviluppando tecnologie per rendere l'esperienza in auto ancora più personalizzata e sicura, sfruttando i sensori integrati nei veicoli. Le telecamere a infrarossi, ad esempio, non solo identificheranno il numero di occupanti, ma potranno anche analizzare la loro posizione e le espressioni facciali, simile al sistema FaceID di Apple.

Questa tecnologia consentirà diverse funzioni di sicurezza: potrà garantire che non vengano lasciati animali domestici o bambini in auto e monitorare se il conducente sta iniziando a sentirsi assonnato, intervenendo per mantenerlo vigile. Inoltre, potrà riconoscere quando i bambini sul sedile posteriore stanno dormendo e regolare il volume della musica o degli avvisi stradali per non disturbarli.

Un'altra innovazione riguarda la creazione di zone all'interno dell'abitacolo. Grazie all'intelligenza artificiale, Snapdragon sarà in grado di personalizzare l'ambiente in base ai passeggeri: il conducente potrebbe ascoltare la musica mentre il passeggero anteriore guarda un film e i bambini dietro giocano senza essere disturbati. Questo approccio mira a trasformare la cabina dell'auto in un ambiente interattivo e adattabile, migliorando sia il comfort che la sicurezza durante il viaggio.

Ottenere assistenza grafica Unreal da Epic Games

Qualcomm sta portando la tecnologia automobilistica a un livello superiore con la piattaforma Snapdragon Cockpit Elite, capace di gestire fino a 16 display 4K in un'auto. Questo significa che ogni passeggero avrà accesso a controlli e intrattenimento personalizzati, creando un ambiente completamente immersivo.

Un partner chiave in questa evoluzione è Epic Games, che ha integrato il suo Unreal Engine nel settore automobilistico. Questo motore grafico, noto per alimentare videogiochi di successo come Fortnite e Cyberpunk 2077, viene ora utilizzato per i cruscotti dei veicoli. Rivian, ad esempio, sfrutta l'Unreal Engine per visualizzare mappe, informazioni sullo stato del veicolo e controlli climatici, offrendo un'interfaccia utente dall'aspetto straordinario.

Questa sinergia tra Qualcomm ed Epic Games suggerisce che le auto del futuro non solo saranno più intelligenti, ma anche più visivamente coinvolgenti, trasformando l'esperienza di guida in qualcosa di simile a un videogioco. Con display avanzati e una grafica mozzafiato, il viaggio in auto diventerà un'esperienza interattiva e personalizzata per tutti i passeggeri.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Per Halloween, Rivian ha sorpreso i suoi proprietari con costumi per auto che trasformano gli interni in omaggi a classici della cultura pop come K.I.T.T. di Knight Rider e la DeLorean di Ritorno al futuro. Anche se non è possibile guidare con questi costumi, l'effetto visivo è davvero spettacolare e sicuramente aggiunge un tocco di divertimento durante le celebrazioni.

Dove stiamo andando non avremo bisogno di strade ... o almeno di bottoni

Qualcomm produce cervelli, ma si affida ai produttori di auto e agli sviluppatori di software per realizzare le idee

Il futuro delle auto senza pulsanti e comandi fisici suscita ancora preoccupazioni. Personalmente, trovo difficile utilizzare i piccoli pulsanti sui touchscreen mentre guido. Tuttavia, l'intelligenza artificiale delle auto potrebbe alleviare queste difficoltà, gestendo automaticamente le funzioni.

Non sarà più necessario ruotare la manopola della temperatura; basterà dire "ho caldo" per attivare il condizionatore. Se un passeggero dietro chiede di scaldare la sua zona, l'auto si adatterà di conseguenza. Grazie all'assistenza vocale, potremo richiedere tutto ciò che prima richiedeva un pulsante. Frasi come "suona Chappell Roan" o "accendi le luci di emergenza" diventeranno parte della nostra interazione con il veicolo.

Tuttavia, affidarsi esclusivamente ai comandi vocali presenta alcune sfide. Le persone con difficoltà di parola o con accenti poco familiari all'auto potrebbero avere problemi. Sarà in grado di riconoscere come Chappell Roan pronuncia il suo nome?

Sebbene ci siano molte potenzialità nell'intelligenza artificiale applicata ai veicoli, resta ancora molto da scoprire. Qualcomm fornisce la tecnologia di base, ma spetta ai produttori di auto e agli sviluppatori di software concretizzare queste idee. Ogni volta che Qualcomm presenta un nuovo chipset, ci offre uno sguardo su ciò che il futuro potrebbe riservarci. Tuttavia, dovremo aspettare che aziende come Rivian, Mercedes e diversi produttori cinesi di auto elettriche, come Great Wall Motors e Li Auto, sviluppino e perfezionino queste nuove funzionalità.

La vostra auto riceverà aggiornamenti software e applicazioni, proprio fosse un telefono.

Durante il Qualcomm Snapdragon Summit, ascoltando le presentazioni di Li Auto, Rivian e Mercedes, emerge chiaramente che ciò che entusiasma maggiormente questi produttori è la possibilità di semplificare gli aggiornamenti software grazie ai chipset Snapdragon Elite. Questo cambiamento potrebbe rivoluzionare l'intero processo di aggiornamento per le automobili.

Attualmente, aggiornare il software di un'auto è un'operazione complessa che spesso richiede la connessione a uno smartphone. Tuttavia, le auto elettriche premium come quelle di Rivian e Tesla ricevono aggiornamenti via etere, grazie alla loro connettività costante e alle elevate capacità di elaborazione. Questo stesso approccio è destinato ad arrivare anche ad altre marche, e quando il funzionamento dell'auto sarà completamente basato su software, potremmo trovarci a utilizzare un veicolo completamente rinnovato dopo un semplice aggiornamento notturno.

Chi ha mai trovato frustrante un aggiornamento dell'iPhone che cambia radicalmente la galleria fotografica può solo immaginare l'impatto che questo avrà sull'abitacolo di una Mercedes. Se avete l'impressione che le auto si stiano avvicinando a diventare simili agli smartphone, non avete idea di quanto stia per accadere.

Le applicazioni stanno arrivando nel settore automobilistico in modo significativo, non solo quelle previste. Certamente ci saranno giochi da utilizzare durante la guida; Qualcomm ha già incluso titoli come Angry Birds nelle sue app per auto, mentre Epic Games ha ricevuto numerose richieste per Fortnite. Ma Qualcomm prevede anche che le auto diventino spazi di produttività.

Immaginate di poter organizzare riunioni Zoom direttamente nell'auto, visualizzando i partecipanti sul cruscotto. Passando davanti a un cartellone pubblicitario per un prodotto di vostro interesse, potrete aprire Amazon sul display dell'auto per effettuare l'acquisto. Se decidete di fermarvi per la notte, potrete accedere a Booking.com tramite il veicolo, con l'intelligenza artificiale che mapperà automaticamente il percorso verso la vostra camera d'albergo.

(Image credit: Philip Berne / Future)

È possibile acquistare nuove funzionalità software direttamente tramite l'auto. Attualmente, i proprietari di Tesla possono pagare un extra per il controverso aggiornamento del software Full Self Driving. In futuro, anche altre marche offriranno aggiornamenti e nuove funzionalità a pagamento. Così, un acquirente potrebbe iniziare con un modello base e decidere, dopo un anno, di investire in opzioni più avanzate, ottenendo tutto ciò tramite un semplice aggiornamento software.

Qualcomm necessita del supporto dei produttori automobilistici per realizzare una visione di intelligenza artificiale utile nel settore. Durante il lancio dei chipset Snapdragon Ride Elite e Cockpit Elite, erano presenti aziende come GM, BMW, Mercedes e Rivian.

Rivian non ha fornito commenti riguardo a quando i nuovi chip Elite saranno integrati nelle sue auto, né ha rivelato quale chipset sarà utilizzato per il prossimo modello R3, che è previsto per un lancio tempestivo per sfruttare le potenzialità dei chipset Elite. I rappresentanti di BMW, invece, hanno anticipato un veicolo completamente nuovo che sarà presentato al CES 2025.