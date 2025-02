iOS 18.4: Apple aggiorna CarPlay con più app, ma non per tutti

iOS 18.4 beta update aggiunge una terza fila di app in Apple CarPlay.

Non tutti i sistemi di infotainment sono compatibili.

L’aggiornamento è utile, ma si attendono novità su CarPlay 2.0.

Alcuni utenti di iPhone stanno già sperimentando le piccole novità introdotte dall’ultimo aggiornamento beta di iOS 18.4, tra cui notifiche prioritarie più intelligenti grazie ad Apple Intelligence.

Tuttavia, un cambiamento più sottile riguarda Apple CarPlay e non è stato annunciato ufficialmente, ma scoperto casualmente da alcuni utenti.

Collegando il telefono al sistema di infotainment dell’auto, sia in modalità wireless che via cavo, un utente di Threads ha notato che ora CarPlay mostra una terza fila di applicazioni sulla schermata principale, con tre righe da quattro app ciascuna, aumentando così il numero di app visibili senza dover scorrere la schermata.

Nonostante Apple CarPlay sia stato introdotto a marzo 2014, ha ricevuto solo aggiornamenti minori nel corso degli anni, senza adattarsi pienamente ai moderni sistemi di infotainment che spesso presentano schermi di grandi dimensioni.

L’ultimo aggiornamento sembra affrontare questo problema, regolando la visualizzazione in base alla dimensione dello schermo su cui viene mostrato.

Tuttavia, non ci sono ancora dettagli precisi sui requisiti necessari per usufruire della terza fila di applicazioni. Sembra che funzioni principalmente su display di infotainment più grandi, in particolare quelli con orientamento verticale.

CarPlay 2 non arriverà abbastanza presto

Apple aveva inizialmente annunciato l'arrivo di una versione completamente rinnovata di CarPlay nel 2024, ma il periodo indicato è già trascorso e ancora non si hanno aggiornamenti concreti su cosa succederà.

Diversamente dalla versione attuale, che si limita a replicare alcune app dell’iPhone sullo schermo del veicolo, CarPlay 2 promette un’integrazione completa con tutti i display di bordo, prendendo il controllo sia del quadro strumenti digitale che del sistema di infotainment.

Apple ha dichiarato di collaborare con Porsche e Aston Martin per sviluppare un’interfaccia personalizzata, rispettando l’identità dei marchi ma rendendo CarPlay il sistema operativo principale dell’auto. Questo significherebbe che le app e l’interfaccia di Apple sarebbero accessibili da ogni schermo digitale, compresi i display rivolti ai passeggeri.

Finora, solo Porsche sembra aver realmente sfruttato le potenzialità del toolkit per produttori di Apple, ampliando le funzionalità di CarPlay nei propri modelli. L'integrazione con l’app My Porsche consente di gestire impostazioni come la climatizzazione, la radio e lo stato di carica del veicolo senza dover uscire da CarPlay.

Tuttavia, siamo ancora lontani dal livello di integrazione promesso da CarPlay 2, e questo potrebbe essere uno dei principali ostacoli. Per poter controllare l’intero cruscotto, Apple deve collaborare con case automobilistiche tradizionali, chiedendo accesso ai dati del veicolo e dell’utente, un’operazione che i costruttori, notoriamente lenti nei processi decisionali, potrebbero non vedere di buon occhio.