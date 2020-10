Apple AirPods 3 si prospettano ideali per il fitness

Numerosi nuovi brevetti sono stati attribuiti ad Apple, uno dei quali indica che i prossimi AirPods, chiamati probabilmente AirPods 3 , potrebbero essere provvisti di un'interessante funzionalità per gli appassionati di fitness.

Secondo il brevetto descritto su Patently Apple , gli AirPods 3 utilizzerebbero i sensori integrati per "raccogliere informazioni di orientamento come le misurazioni dell'accelerometro durante i movimenti dell'utente".

Gli auricolari true wireless sarebbero quindi in grado di comunicare via Bluetooth con un iPhone per "far parte di un sistema che fornisce assistenza e feedback durante la valutazione delle prestazioni dell'utente grazie al movimento della testa durante le routine di esercizio".

Ciò potrebbe essere particolarmente utile per esercizi come lo yoga, attività per la quale gli AirPods potrebbero fornire un feedback in tempo reale sul movimento e sulla posizione dell'utente.

Personal Trainer

Questa non è la prima volta che sentiamo dei rumors riguardo le caratteristiche fitness in arrivo nei futuri AirPods.

A maggio, una notizia di DigiTimes pubblicata da MacRumors , ha affermato che Apple sta progettando di integrare i sensori di luce ambientale sulle future versioni degli AirPods, i sensori potrebbero rendere molto più utile il monitoraggio della salute, rendendoli tra i migliori auricolari per il fitness al mondo .

I brevetti non sempre si trasformano in prodotti venduti sul mercato, ma ci aspettiamo di vedere abbastanza presto un nuovo modello di Airpods, anche se il lancio degli AirPods 3 quest'anno è ancora messo in discussione.

Ci sono state varie voci sul probabile arrivo sul mercato degli AirPods 3 prima della fine del 2020, ma i recenti commenti dell'analista del settore Ming-Chi Kuo suggeriscono che potremmo dover aspettare ancora un po' di tempo per poterli acquistare. Infatti, in un articolo di AppleInsider , l'analista ipotizza che gli AirPod di prossima generazione inizieranno la produzione di massa all'inizio del 2021, insieme ad un nuovo modello di AirPods Pro , chiamato probabilmente AirPods Pro Lite , e arriveranno quindi nel corso del 2022.

In ogni caso, ci piacerebbe vedere più funzioni focalizzate sul fitness in uno di questi modelli di auricolari wireless, dopo tutto il design originale di AirPods non era particolarmente inquadrato sull'allenamento.