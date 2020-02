Apollo 13, la NASA ha ricreato il viaggio sulla Luna in 4K

Apollo 13 è stata senza ombra di dubbio una delle missioni più incredibili avvenute nello spazio. L’obiettivo della missione era quello di atterrare sulla Luna, ma ci furono delle complicazioni e l’equipaggio ha rischiato la vita a causa del danneggiamento di molti equipaggiamenti, che rese necessario un cambio di rotta.

Fortunatamente l’equipaggio composto da tre uomini riuscì a salvarsi, trasferendosi sul Modulo Lunare e utilizzandolo come navicella per tornare sulla Terra invece che come mezzo per l'allunaggio.

La NASA, grazie alla telecamera ad altissima risoluzione del Lunar Reconnaissance Orbiter, è riuscita a creare un video in 4K in cui viene simulato il viaggio dell’Apollo 13 e ci mostra quello che hanno visto i tre uomini mentre erano in missione.

Guardare il video da smartphone , monitor o TV risulta già impressionante. Se immaginiamo come potrebbe essere stato assistere a tutto questo in prima persona da una vera astronave… beh, crediamo che non esistano ancora le parole giuste per descrivere tali emozioni.

La descrizione del video riporta quanto segue: “Questo video utilizza i dati raccolti dalla navicella spaziale Lunar Reconnaissance Orbiter per ricreare alcune delle straordinarie vedute della Luna degli astronauti dell'Apollo 13 durante il loro pericoloso viaggio avvenuto nel 1970." Viene spiegato anche che il video è stato velocizzato e i fotogrammi non sono stati riportati in tempo reale, dal momento che il video mostra tutto il percorso che l’astronave ha fatto intorno alla Luna.