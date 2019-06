AMD X590, chipset per motherboard di fascia alta?

Potremmo vedere un chipset X590 di fascia alta, pensato per appassionati e overclocker.

I processori AMD Ryzen di terza generazione con chipset X570 e controller PCIe 4.0 sono già stati annunciati, insieme ad una serie di motherboard dal costo elevato come la MSI X570 Godlike. Ora sembra che le nuove motherboard X590 di fascia alta siano state viste dal sito tedesco Computer Base.

Il chipset AMD X590 è apparso in un BIOS beta per il chipset X570. Non sappiamo ancora molto sulle specifiche, ma abbiamo visto il supporto PCIe 4.0, che garantisce una maggiore espansione.

Supponendo che anche questa motherboard utilizzi il socket AM4 che è sempre stato impiegato dai processori AMD Ryzen, immaginiamo che i produttori vorranno includere nelle motherboard un VRM dalla portata maggiore per overcloccare con più facilità. Le motherboard di fascia alta che, come queste, hanno un chipset di qualità superiore, sono pensate per appassionati hardcore e proprio per questo sono forniti strumenti migliori per l'overclock.

Queste essenzialmente sono tutte le informazioni a disposizione ora, ma date le specifiche elevate potremmo vedere motherboard X590 a prezzi estremamente alti. Stiamo già iniziando a vedere indiscrezioni sulle motherboard AMD X570 divulgate da Wccftech secondo cui costerebbero più di 500 dollari.

In ogni caso, se avete intenzione di acquistare l'incredibile AMD Ryzen 9 3950X, potreste voler aspettare fino all'arrivo di queste motherboard, ammesso e concesso che arrivino, prima o dopo.