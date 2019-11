AMD Threadripper: le nuove CPU sono qui, ma non dimenticate le offerte Ryzen del Black Friday

Questi processori desktop di fascia alta (HEDT) sono molto più costosi dei processori della precedente generazione. Il nuovo Ryzen Threadripper 3970X, ad esempio, viene 1800 euro, ma il Threadripper 2970WX dell'anno scorso è già sceso a 1090 euro su Amazon.

Non abbiamo testato il Threadripper 3970X, ma dovrebbe essere in grado di battere facilmente il modello dell'anno scorso: il numero dei core sale a 32 da 24, dopotutto.

Tuttavia, molti professionisti dell’editing video e della modellazione 3D possono risparmiare notevolmente scegliendo il modello dell'anno scorso.

E non risparmierete solo sul processore, perchè i Threadripper di terza generazione utilizzeranno il nuovo socket TRX40, quindi le schede madri TR4 esistenti non li supporteranno. E, fidatevi di noi - le schede madri HEDT non sono economiche.

(Image credit: AMD)

Ma che dire di Ryzen 9 3950X?

AMD Ryzen 9 3950X uscirà insieme ai processori Threadripper di nuova generazione, il 25 novembre, per 749 dollari. Non troverete un processore mainstream con quel rapporto qualità/prezzo, ma potete comunque approfittare di offerte killer su AMD Ryzen 7 2700X .

Ad ogni modo, AMD Ryzen 9 3950X è l’ideale se cercate un processore in grado di gestire carichi di lavoro pesanti a un prezzo accessibile. Ryzen 9 3950X utilizza lo stesso chipset X570, uscito a luglio, seguite quindi TechRadar per rimanere aggiornati sulle offerte per queste scheda madre durante il Black Friday.

(Image credit: Future)

Black Friday: il momento migliore per assemblare un PC

Siamo a novembre, il che significa sostanzialmente che il Black Friday sta per arrivare, quindi è tempo di preparare la lista della spesa. Questi nuovi processori AMD arrivano giusto in tempo per il Black Friday, quindi alcuni rivenditori particolarmente coraggiosi potrebbero scontarli.

Tuttavia, c’è il rischio che le prime scorte di quei processori termineranno non appena verranno lanciati sul mercato.