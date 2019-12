AMD sfida il mercato delle schede grafiche con la Radeon RX 5500 XT

La tanto attesa AMD Radeon RX 5500 , annunciata nel mese di ottobre, potrebbe arrivare a breve sul mercato. E secondo VideoCardz , la discussa Radeon RX 5500 XT potrebbe essere disponibile addirittura dalla prossima settimana.

Sebbene ci siano ancora pochi dettagli a riguardo, sappiamo che le schede grafiche della serie 5500 sono dotate di 22 unità di elaborazione (compute units) con 1408 stream processor, poco più della metà di quelle disponibili sul modello RX 5700 XT. Le nuove schede impiegheranno un bus di memoria a 128 bit (il 50% in meno rispetto alla serie 5700) e offriranno fino a 8 GB di memoria GDDR6, secondo una diapositiva ufficiale di AMD divulgata da Hot Hardware .

Le informazioni disponibili lasciano spazio a qualche speculazione sulle effettive capacità della RX 5500 e della sua variante XT. Ovviamente, le due schede si differenzieranno per qualche aspetto, probabilmente in termini di memoria. Secondo VideoCardz, la RX 5500 potrebbe essere disponibile solo con 4 GB di memoria GDDR6, mentre il modello RX 5500 XT potrebbe offrire due versioni, rispettivamente da 4 e 8 GB, proprio come la Nvidia GeForce GTX 1060, disponibile con 3 e 6 GB di memoria.

Una questione di varietà

AMD sta facendo una concorrenza spietata a Intel nell’ambito delle CPU e a Nvidia per i processori grafici. Nella competizione sui processori, AMD sta sottraendo quote di mercato a Intel grazie alle CPU Ryzen, ciononostante le schede Nvidia si dimostrano ancora le più potenti sulla fascia alta.

AMD è comunque riuscita a tenere testa a NVIDIA e le nuove schede della serie Radeon RX 5500 potrebbero aiutarla a conquistare ulteriori quote di mercato. Team Red intende sfidare i modelli Nvidia GeForce GTX 1650 e 1660, incluse le versioni Ti e Super. Considerato il fatto che Nvidia offre sei processori grafici nel mercato di fascia medio-bassa, è possibile che AMD presenti più di una versione della RX 5500.

I benchmark diffusi dopo una fuga di notizie hanno dimostrato che la Radeon RX 5500 compete tranquillamente con la GTX 1650, mentre un modello 5500 di fascia superiore potrebbe contrastare senza problemi la GTX 1660. Se le nuove schede grafiche saranno disponibili già da questo mese, potremmo assistere a una competizione ancora più accesa, appena in tempo per il prossimo periodo di shopping.