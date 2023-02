AMD Ryzen 9 7945HX non teme il confronto con Intel

I primi risultati dei test di benchmark per l'AMD Ryzen 9 7945HX Dragon Range a 16 core sono stati resi noti e finora i risultati sono stati piuttosto promettenti.

Il prossimo processore AMD è stato testato su Geekbench utilizzando il laptop Asus ROG Zephyrus Duo 16, che dispone di 32 GB di memoria DDR5 con clock a 4800 MT/s. Secondo quanto scritto sul sito ufficiale di Geekbench e riportato da VideoCardz, il punteggio medio della CPU è stato di 2061 e 18685 punti nei test single e multi-core, rispettivamente. I punteggi più alti sono stati 2127 punti in single-core e 19403 punti in multi-core.

Questo dato colloca il Ryzen 9 7945HX tra i migliori processori disponibili, in cima alla classifica mobile single-core e appena sotto la serie Core i9-HX di Intel 13th Gen in multi-core. Questo risultato è particolarmente impressionante perché l'AMD Ryzen 9 7945HX ha meno core dell'Intel Core i9-13980HX (16-core contro 24-core) ed entrambi hanno lo stesso numero di thread (32-thread).

È inoltre impressionante come ciò renda il Ryzen 9 7945HX Dragon Range del doppio più veloce dei chip Rembrandt della generazione precedente, il che ha senso dato che il primo ha anche un numero di core doppio rispetto al secondo. La velocità massima di clock del Ryzen 9 7945HX può raggiungere i 5,4 GHz con 55 watt e il TDP può essere configurato per 75 watt.

AMD vs Intel: a che punto siamo?

La competizione tra il AMD e Intel nel mercato dei processori per portatili continua a scaldarsi, con chip di fascia alta che si fronteggiano a distanza. È interessante vedere i test di benchmark delle CPU trapelati finora per questa generazione, e quanto siano vicini tra loro in termini di prestazioni.

Se i test continueranno a essere favorevoli, la serie di CPU Dragon Range di AMD potrebbe diventare uno dei migliori processori AMD e persino i migliori processori in generale. E se il l'azienda rilascia chip in grado di competere con i processori Intel a un prezzo più basso, si creerebbe una situazione molto favorevole per il primo.

Finora il prezzo non è troppo basso, visto che l'Asus ROG Zephyrus G14 refresh equipaggiato con questa CPU parte da 1.499 dollari. Ma si spera che i prezzi diminuiscano con l'uscita di altri portatili con Ryzen 9 7945HX e Core i9-13980HX.