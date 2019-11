AMD Radeon RX 5500, la scheda grafica per chi gioca a 1080p

Sono girate molte voci nelle scorse settimane sulla nuova scheda grafica AMD Radeon di fascia bassa. Bene, è finalmente arrivata: vi presentiamo la AMD Radeon RX 5500.

Questa nuova scheda grafica AMD si trova a metà tra la Radeon RX 5700 and 5700 XT che sono state promosse a pieni vote durante le nostre recensioni, ed è pensata per la fascia di mercato del gaming a 1080p. AMD non ha ancora annunciato il prezzo o la data in cui uscirà, ma sappiamo la nuova scheda grafica arriverà sul mercato entro i prossimi due mesi.

La AMD Radeon RX 5500 comprende 22 Compute Units e 1.408 Stream Processors e fino a 8GB di VRAM GDD6, mentre la RX 5700 ha 2.304 Stream Processors. Sarà quasi sicuramente molto più lenta della 5700, ma visto che si tratta di una scheda pensata per il gaming a 1440p non c'è da sorprendersi. Il confronto più interessante sarà quello con una Nvidia GeForce GTX 1650.

La scheda di punta della fascia bassa di Nvidia ha 896 CUDA cores, che più o meno possono essere paragonati agli Stream Processors di AMD, ma ha solo 4GB di GDDR5 VRAM. Ma non possiamo essere certi delle prestazioni fino a quando non avremo la AMD Radeon RX 5500 tra le nostre mani per poterla testare.

La AMD Radeon RX 5500 è ovviamente basata sulla stessa architettura grafica 7nm RDNA come le altre schede grafiche AMD Navi, quindi ci saranno sicuramente dei miglioramenti dal punto di vista delle prestazioni e dell'efficienza. Secondo AMD gli utenti che passeranno dalla Radeon RX 480 al nuovo modello, vedranno un miglioramento del 16% nelle prestazioni di Borderlands 3, e un miglioramento del 26% rispetto alla GTX 1650.

Grafica mobile

AMD ha annunciato che la GPU Radeon RX 5500 sarà disponibile anche sui portatili da gaming. Visto che si tratta di una scheda grafica pensata per il gaming a 1080p, non dovete aspettarvi delle prestazioni paragonabili a modelli top di gamma come il MSI GS65 Stealth. AMD infatti sembra più interessata a portatili da gaming ad una fascia di prezzo che tutti possono permettersi.

La versione mobile della Radeon RX 5500 avrà 22 Compute Units e 1.408 Stream Processors proprio come la versione desktop, ma avrà solamente 4GB di VRAM. Anche la velocità di clock è leggermente ridotta e il Game Clock (la velocità media raggiunta durante le sessioni di gioco) sarà di 1.448MHz invece di 1.717MHz della controparte desktop.

Secondo AMD questo sarà più che sufficiente per un portatile da gioco di fascia bassa, e sarà montata su laptop come il prossimo MSI Alpha 15 assieme a uno schermo IPS 1080p 144Hz. A quanto pare la scheda sarà in grado di offrire delle alte frequenze di aggiornamento, facendo segnare ben 96 frame al secondo durante una partita ad Apex Legends con impostazioni medie. Ovviamente tutto questo è bastato sui test interni di AMD, quindi sono dati che dovranno essere confermati.

In ogni caso fa piacere vedere una scheda grafica AMD arrivare sui portatili da gaming, e speriamo di vedere un po' di competizione a Nvidia da parte della Radeon RX 5700 o della GPU di fascia alta di Navi sulla quale stanno girando tante voci. Non ci rimane che aspettare.

Benvenuti alla PC Gaming Week 2019 di TechRadar. Celebriamo le piattaforme da gioco più potenti al mondo con degli articoli approfonditi, interviste esclusive e guide all'acquisto per farvi vedere tutto quello che il gaming per PC ha da offrire. Visita la pagina PC Gaming Week 2019 per saperne di più.