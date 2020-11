AMD: niente "Super Risoluzione" al momento del lancio delle GPU Big Navi

Le schede video Big Navi di AMD sono ormai prossime al lancio, ma sembra che dovremo attendere ancora un po’ prima di vedere la risposta dell’azienda alla tecnologia DLSS di Nvidia.

Al momento, stando a quanto afferma PCGamer, i benchmark trapelati pongono il ray tracing delle GPU Big Navi in vantaggio rispetto a quello utilizzato dalle schede video Nvidia Turing, ma non allo stesso livello di quello implementato sulle GPU Ampere.

Ottieni per primo le migliori offerte Xbox Series X! Ti invieremo dettagli preliminari e le migliori offerte Xbox Series X non appena saranno disponibili Ricordami Mandami dettagli su altri prodotti rilevanti di Techradar e altri marchi Future Mandami dettagli su altri prodotti rilevanti dai vostri partner Niente spam, promettiamo. Puoi cancellare l'iscrizione in ogni momento e non condivideremo mai i tuoi dati senza il tuo permesso.

Un elemento chiave che non è ancora stato introdotto consiste in quella che AMD chiama "Super Resolution," ovvero la tecnologia di Super Sampling sviluppata dall’azienda di Santa Clara.

Nel frattempo, il fatto che le schede video della serie AMD Radeon RX 6000 (senza la “Super Risoluzione”) siano più performanti delle GPU Nvidia Turing (che utilizzano il Super Sampling), può già darci un’idea del loro potenziale.

Cos’è il Super Sampling e perchè è importante?

Uno dei vantaggi principali delle schede video Nvidia è la tecnologia DLSS, o Deep Learning Super Sampling, che utilizza le funzioni AI per aumentare la risoluzione dei giochi in tempo reale.

Il processo aumenta anche la velocità di rendering grafico, dato che le immagini vengono renderizzate a risoluzioni inferiori per poi subire un upscaling a risoluzione nativa. Questo aiuta a gestire meglio i costi in termini di prestazioni per tecnologie esigenti come il ray tracing, processo particolarmente esoso di risorse, specialmente a risoluzioni elevate.

AMD ha anticipato qualche elemento del suo di Super Sampling durante la presentazione delle GPU Big Navi annoverandolo come parte della sua tecnologia ray tracing, per poi fornire ulteriori dettagli in un’intervista rilasciata a The Verge .

Si tratta di una tecnologia open-source e cross-platform che verrà utilizzata anche da PS5 e Xbox Series X, quindi ci si aspetta un ampio sostegno da parte dall'industria del settore.

Al momento non ci sono indicazioni sulla data in cui AMD intende introdurre la sua tecnologia "Super Resolution” quindi dovremo attendere per capire se riuscirà o meno a reggere il confronto con il DLSS di Nvidia.