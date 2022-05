AMD conferma i proccessori Ryzen 7000: AMD Raphael, Dragon Range e Phoenix

AMD ha svelato i piani di sviluppo relativi ai processori desktop "Raphael" basati su architettura Zen 4, che arriveranno entro la fine dell'anno. Il socket sarà il nuovo AM5 (LGA1718), e ci sarà il supporto per PCIe Gen 5 e memoria DDR5 (ovviamente). Per il momento, AMD non ha fatto sapere altro. Questi processori dovrebbero arrivare sul mercato come Ryzen 7000, ma sul nome non ci sono ancora certezze.

C'è anche la famiglia di processori AMD Dragon Range, progettati per portatili gaming di fascia alta, che potrebbe essere (probabilmente) la versione mobile dei processori Raphael. Delle pochissime informazioni comunicate finora, sappiamo che i Dragon Range avranno fino a 16 core. Le CPU AMD Dragon Range arriveranno nel corso del 2023, ma non ci sono informazioni più precise a riguardo.

I piani di sviluppo di AMD sono stati comunicati, tra gli altri, da Videocardz.

Vale la pena ricordare che i processori Raphael avranno la grafica integrata

I processori Ryenz 7000 arriveranno anche in varianti a basso consumo, progettati per i computer sottili e leggeri. Avranno consumi tra i 35 e i 45 watt e sono indicati con il nome in codice AMD Phoenix. In versione APU, i processori Phoenix dovrebbero costituire la serie Ryzen 7000U.