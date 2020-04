Amazon: con Prime Video Store ora si possono acquistare e noleggiare i film

Film come Joker e Spider-Man: Far From Home, ma anche titoli datati come Grease e Salvate il soldato Ryan si possono noleggiare o acquistare su Amazon Prime Video.

La piattaforma di streaming infatti è diventata anche un negozio online che permette di acquistare o noleggiare film usciti da poco o lungometraggi di successo che non sono disponibili per lo streaming.

Per acquistare o noleggiare i film non servirà avere un abbonamento ad Amazon Prime Video ma basterà semplicemente avere un account Amazon.

Accedendo dal brower o dalle app è possibile individuare facilmente la nuova sezione Store. Nelle ricerche che verranno effettuate all'interno della piattaforma non c'è alcun contrassegno a indicare, inoltre, i titoli a pagamento o su abbonamento tanto che su browser per verificarlo è necessario passare sopra l'immagine di copertina con il mouse.

(Image credit: Warner Bros)

Ma è davvero una notizia positiva?

Non siamo sicuri di poter dire che si tratti di una notizia positiva al 100%. Dando un'occhiata al catalogo di titoli da acquistare o noleggiare su Amazon Prime Video abbiamo trovato anche titoli molto datati come The Last Airbender e tutta la serie Karate Kid.

Non è escluso che, rispetto al passato, in futuro Amazon Prime Video possa escludere dalla propria versione in abbonamento non solo titoli più recenti, come d'altronde sarebbe comprensibile, ma anche titoli più datati che hanno ancora oggi un certo fascino e successo.

Da notare inoltre che alcuni titoli sono disponibili solo per l'acquisto e non per il noleggio. Inoltre se i prezzi per affittare i film sono nel complesso equilibrati, parliamo di circa 3 euro, un po' troppo alti ci sono sembrati quelli per l'acquisto che si aggirano tra i 10 e i 12 euro. Se Amazon dovesse avviare piani di sconti e offerte con regolarità lo store inaugurato in questi giorni potrà avere sicuramente molto potenziale.