Altered Carbon 2 stagione 2, ecco il nuovo protagonista Anthony Mackie

Probabilmente la miglior serie di Netflix di fantascienza (mi dispiace Lost In Space), Altered Carbon è quasi pronta a tornare dopo un periodo di aspettativa di due anni dalla prima stagione.

A poche settimane dal suo arrivo, a fine mese, Altered Carbon 2 ha finalmente avuto il suo primo teaser trailer e, non a caso, si concentra sul nuovo protagonista dello show, Anthony Mackie ( Avengers: Endgame ).

Per coloro che non hanno familiarità con le vicende della serie, Altered Carbon si svolge in un lontano futuro in cui la coscienza umana può essere contenuta in supporti fisici chiamati "pile corticali", che permettono alle persone di vivere praticamente per sempre scambiando corpi (noti come "custodie").

Mackie prende il posto della stella della prima stagione Joel Kinnaman, interpretando l'ultima 'custodia' del personaggio principale Takeshi Kovacs in quella che la sua voce fuori campo descrive come una "storia di fantasmi". Piuttosto spaventoso.

Non inseguite i vostri fantasmi

"La tecnologia ha conquistato la morte, ma con un futuro senza fine... arriva un passato senza fine", pronuncia Kovacs, confermando ancora che gli spettri "si aggrappano a noi come ombre", suggerendo che il nostro eroe sarà seriamente perseguitato in questa stagione dalle persone che ha lasciato alle spalle.

Sebbene il teaser duri solo 60 secondi, gli spunti per la prossima stagione sono davvero molto intriganti. Soprattutto considerando la scena finale con Mackie che sembra pensieroso mentre due pistole gli volano direttamente nelle mani.

Altered Carbon 2 arriverà su Netflix il 27 febbraio. Potete dare un'occhiata al trailer del teaser direttamente qui sotto.