Gli Eterni, secondo uno dei protagonisti sarà il film Marvel più epico di sempre

Gli Eterni sarà un film ad anni luce di distanza da qualsiasi altra produzione realizzata dai Marvel Studios. Semidei e guerre millenarie faranno da sfondo all’importante svolta nel Marvel Cinematic Universe (MCU), che per la prima volta si addentrerà nella mitologia cosmica, finora appena accennata solo dai film sui Guardiani della Galassia, ma mai affrontata pienamente come avviene invece nei fumetti.

Kumail Nanjiani, che nel film interpreterà Kingo Sunen, ha anticipato qualche dettaglio di questo aspetto, suggerendo una direzione molto più ispirata alla fantascienza classica sia per il film di cui l’attore farà parte, sia per gli altri capitoli della Fase 4 dell’universo Marvel.

“Sarà davvero, davvero epico, e con una storia di fantascienza al 100%”, ha dichiarato a EW nel corso di un’intervista. “Si tratterà sempre una storia di supereroi, ma per certi versi sarà anche un vero e proprio film di fantascienza, nonché il più epico tra tutti i film Marvel. La trama si dipana nel corso di migliaia di anni e questa è una caratteristica finora mai vista in nessun altro film dell’MCU”.

Un altro aspetto inedito sarà relativo al cast, mai così diverso e variegato. “Mentre ero sul set il regista mi ha mostrato una foto di tutto il cast nel bel mezzo di una scena d’azione e... siamo tutti così diversi! Ci sono io e poi ci sono Ma Dong-seok, Salma Hayek, Angelina Jolie, Gemma Chan, Lauren Rifloff… non capita tutti i giorni di vedere attrici e attori così diversi recitare all’interno di una stessa scena, e per di più in costumi da supereroi”.

È notevole pensare che, dopo venticinque film, i Marvel Studios riescano ancora a trovare occasioni per introdurre elementi sempre nuovi e scenari inediti in quella che resta comunque una serie di film sui supereroi, ma c’è da dire che il materiale di partenza per i film del MCU è davvero vasto e con più di ottant’anni di fumetti all’attivo offre un pozzo senza fondo per gli sceneggiatori dei blockbuster Marvel.

Sul film degli Eterni sappiamo, inoltre, tramite la sinossi ufficiale rilasciata da Marvel, qualche informazione basilare sulla trama: dopo un’inaspettata tragedia causata dagli eventi visti in Avengers: Endgame, gli Eterni, una razza di immortali creata dai Celestiali (introdotti nell’MCU dal secondo film sui Guardiani della Galassia), si riuniscono sulla Terra per contrastare la loro controparte cattiva, i Devianti.

Il film è previsto per il 6 novembre in uscita mondiale contemporanea.