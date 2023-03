Addio E3: inizia l'era dei Direct

Dopo settimane di speculazioni, l'Electronic Entertainment Expo (E3) del 2023 è stato ufficialmente cancellato dagli organizzatori. L'E3 sarebbe dovuto partire il 13 giugno, con un ritorno a un evento dal vivo per la prima volta dal 2020.

Un tempo considerato un punto di riferimento nel calendario annuale dell'industria videoludica, l'E3 ha faticato a riprendere quota dopo una serie di interruzioni legate al Covid. Annullato per la prima volta a causa della pandemia nel 2020, l'E3 è tornato come evento virtuale nel 2021, prima di essere cancellato nuovamente l'anno successivo.

La notizia non sorprende più di tanto, dopo una serie di rinunce da parte di grandi nomi, come Microsoft, Sony, Nintendo e Sega, che hanno dichiarato di non voler più partecipare. In quasi tutti i casi, non è stata fornita alcuna ragione per il ritiro di ciascuna azienda, ma solo vaghe promesse di futuri aggiornamenti attraverso canali alternativi.

Nonostante l'assenza dell'E3, i videogiocatori avranno comunque molto in serbo per loro a giugno, con una serie di eventi di presentazione in programma al suo posto.

Il primo di questi, il Summer Game Fest 2023, prenderà il via l'8 giugno. Nato da un'idea del giornalista Geoff Keighley, il Summer Game Fest era inizialmente una risposta alla cancellazione dell’E3 e del Gamescom del 2020. Nell'anno del suo debutto, il festival si è svolto praticamente per quattro mesi, da maggio ad agosto, e ha visto la presentazione di giochi importanti.

A tre anni di distanza, tornerà come evento singolo con un solo giorno di presentazioni, organizzato sia virtualmente che dal vivo, ma quest’ultimo scenario sarà rivolto alla stampa specializzata. Gli anni precedenti hanno participato Capcom, Devolver Digital, Epic Games, Nintendo, Xbox e Sony, e gli organizzatori già suggeriscono che l'evento di quest'anno sarà il più grande di sempre.

L'11 giugno è previsto un Xbox Games Showcase da parte di Microsoft, da cui ci si attendono grandi novità su Starfield di Bethesda. Un giorno dopo, il 12 giugno, Ubisoft darà il via al suo Ubisoft Forward Live showcase. Anche se non ci sono ancora indicazioni su cosa possiamo aspettarci dall'evento, tra i probabili candidati ci sono l'ultima novità del franchise di Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage, e il più volte rimandato Skull & Bones.

L'era dei Direct

Con la terza cancellazione in quattro anni, è altamente improbabile che l'E3 torni al suo antico splendore, o che torni del tutto. Questo è vero soprattutto perché i publisher e gli sviluppatori continuano a cercare modi per ridurre i costi, con vetrine virtuali che rappresentano un'alternativa più economica rispetto alla preparazione di eventi con biglietti e tutto il resto.

Nintendo ha il Nintendo Direct, PlayStation ha State of Play e Xbox ha il suo Showcase, così come Ubisoft, Devolver Digital e molti altri.

Tutto ciò lascia poco spazio ad un eventuale ritorno dell'E3 negli anni a venire. Ma finché il calendario rimarrà ricco di eventi non se ne sentire molto la mancanza, soprattutto per le nuove generazioni.