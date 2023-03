PS5 Pro arriverà nel 2023? Ecco perchè lo riteniamo improbabile

Circolano sempre più voci su un possibile lancio di PS5 Pro entro il 2023. Tuttavia, visto che sono passati solo due anni dalla prima iterazione della console, riteniamo improbabile che esca quest'anno, e vi spieghiamo perchè.

Anche se siamo convinti che PS5 Pro non uscirà nel 2023, ciò non significa che non vedremo un nuovo modello di PlayStation nei prossimi 12 mesi. La PS5 Slim sembra molto più papabile come prossima console Sony in uscita. Una PS5 Pro con un hardware più potente rispetto al modello standard è sicuramente più impegnativa da realizzare rispetto a un modello "slim", che richiederebbe unicamente un telaio più compatto e dei componenti hardware "rimpiccioliti".

La PS5 è in commercio da novembre 2020 e ha venduto più di 25 milioni di unità, nonostante la disponibilità limitata degli ultimi due anni. La console Sony continua ad essere estremamente grazie a una serie di esclusive che, per molti giocatori, valgono il prezzo del biglietto.

Sebbene la PS5 sia in commercio da più di due anni e la probabilità che Sony proponga una versione Pro con hardware aggiornato siano elevate, per ora non ci sono segnali concreti che fanno pensare a un lancio nel breve termine.

Guardare alle generazioni precedenti, in questo caso, serve a poco. Tuttavia, PS4 e PS4 Pro sono uscite a tre anni di distanza e, come ricorderete, l'arrivo della versione Pro ha introdotto la risoluzione 4K HDR mentre la variante standard era limitata al Full HD.

Questo vuol dire che la PS5 Pro ci permetterà di giocare in 8K? A nostro avviso è da escludere, ma approfondiremo questo aspetto nel prossimo paragrafo.

Ritorno al futuro

(Image credit: Future)

Quando PS4 Pro è arrivata nel 2016, WitsView (Si apre in una nuova scheda) ha previsto che quasi un quarto dei nuovi televisori venduti avrebbe avuto una risoluzione 4K. Poiché mancavano ancora quattro anni all'uscita di PS5, era logico che Sony rilasciasse una versione aggiornata della sua console che potesse accontentare i possessori di TV 4K che desideravano sfruttare al meglio i loro nuovi schermi.

Sebbene i televisori 8K siano già disponibili e la loro quota di mercato sia in crescita, per ora li possiedono solo una piccola nicchia di persone, probabilmente non abbastanza da spingere Sony a produrre una PS5 8K. Per motivare la nostra affermazione, facciamo riferimento ai dati di Omdia (Si apre in una nuova scheda), secondo i quali solo 2,7 milioni di persone possiederanno un televisore 8K entro la fine del 2026.

Del resto, una PS5 Pro potrebbe sfruttare la potenza extra per ottenere il 4K nativo con framerate migliori; detto questo, la necessità di un modello aggiornato in grado di reggere i giochi in 8K è ancora lontana, soprattutto se si considera che le console Sony in circolazione sono ancora inferiori alla domanda.

PS5 Pro arriverà, questo è certo, ma se speravate di portarvela a casa entro l'anno potreste rimanere a bocca asciutta.

(Image credit: Sony)

PS5 Pro: che cosa ci aspettiamo di nuovo? L'hardware della PS5 Standard consiste in un Soc AMD Zen 2 personalizzato con una GPU AMD RDNA 2 "Oberon" che utilizza 16 GB di memoria GDDR6 su un bus di memoria a 256 bit con clock a 2233 MHz. Il prossimo passo per un'evoluzione tecnologica dovrebbe consistere nell'utilizzo di processori AMD Zen 4 e di una GPU AMD RDNA 3 in tandem, dato che entrambi questi componenti sono usciti alla fine del 2022. Del resto, l'utilizzo di una tecnologia così recente comporterebbe un aumento di prezzo significativo.



Ecco perché riteniamo molto più probabile l'arrivo di PS5 Slim. Per Sony basterebbe utilizzare delle versioni su scala ridotta dei componenti utilizzati per PS5. Trattandosi di hardware risalente a circa 3 anni fa i costi rimarrebbero contenuti anche a fronte di una riduzione di volume.

Rimuovendo l'unità disco UHD e riducendo le dimensioni della scheda madre per inserire componenti più piccoli, si otterrebbe una PS5 notevolmente più compatta senza rinunciare alla potenza. Inoltre Sony parlava della possibilità di introdurre un lettore UHD removibile che permetterebbe di sfruttare anche i giochi fisici su un'eventuale PS5 Slim. Sebbene non esista un mercato per una PS5 con risoluzione 8K, una PS5 più piccola e più economica potrebbe far gola a molti.

Inoltre, un lancio in quest'ordine, sarebbe del tutto coerente con la storia di Sony. L'azienda giapponese ha rilasciato il modello originale di PS3 nel 2006 e la PS3 Slim è arrivata tre anni dopo, nel 2009. Oltre al telaio ridisegnato, la nuova versione della console era molto più economica dell'originale.

Adesso rimane da capire se PS5 Slim arriverà entro l'anno, magari nel periodo delle feste natalizie, o se Sony preferisce smaltire le console standard prima di proporre un nuovo modello.