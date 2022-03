180 euro per un cavo, l'altra assurdità di Apple dopo le rotelle

Apple Studio Display è stato annunciato in occasione dell'evento di marzo 2022 e, sebbene sembri un prodotto davvero impressionante, soprattutto se abbinato da un Mac Studio con M1 Ultra, resta un prodotto molto costoso. E possiamo dire altrettanto per gli accessori, cavi inclusi.

Come segnalato da MacRumors lo Studio Display avrà in dotazione un cavo Thunderbolt 4 da 1,8 metri, una lunghezza accettabile per un cavo display, soprattutto se il PC viene posizionato su una scrivania. Se però avete bisogno di un cavo più lungo, preparatevi allo shock.

Infatti, Apple vende un cavo Thunderbolt 4 da 3 metri alla non modica cifra di €179. Sì, avete letto bene: quasi duecento euro per un cavo più lungo. E sebbene i cavi Thunderbolt tendano a essere costosi, chiedere 179 euro ci sembra davvero ridicolo.

Ma ne vale la pena?

Purtroppo, se avete bisogno un Thunderbolt 4 da 3 metri, non avrete molta scelta. I cavi Thunderbolt tendono infatti ad arrivare al massimo a 2 metri e ne potete trovare diversi anche al di sotto dei €70.

Ma questa lunghezza in più giustifica il prezzo esorbitante chiesto da Apple? Noi crediamo di no. Ma se davvero dovete tenere il display a 3 metri dal vostro computer, sembra proprio che dovrete mangiare la foglia, almeno finché non arriveranno i cavi Thunderbolt 4 da 3 metri prodotti da altre azienda, ed è solo una questione di tempo.

Certo, se consideriamo che Apple vende il cavo da 1,8 metri a €149, il sovrapprezzo per un cavo lungo il doppio non è poi tanto. Ma vogliamo darvi un piccolo consiglio: fintanto che scegliete un cavo certificato Thunderbolt, non importa più di tanto chi lo produce. Pertanto, il nostro suggerimento è di acquistare il cavo più economico che riuscirete a trovare che supporti la specifica Thunderbolt 4.

Proprio come i cavi HDMI con placcatura in oro che potete trovare presso la vostra catena di elettronica preferita: non vi serve il cavo più "figo" per ottenere ciò che vi serve. Fidatevi di noi!