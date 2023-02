Metodo per ordinare casa, bastano queste cinque cose

Pulire e riordinare casa può essere terapeutico e divertente per alcuni, ma anche un'incombenza faticosamente opprimente per altri. Esistono diversi metodi per gestire in maniera ottimizzata il tempo dedicato alle pulizie, come per esempio procurarsi uno dei migliori robot aspirapolvere, ma uno in particolare è stato molto chiacchierato ultimamente, sia perchè non mira a ottenere risultati perfetti che perchè permette di assecondare i propri ritmi.

Il metodo delle "5 cose" è della psicoterapeuta KC Davis, influencer nel mondo di CleanTok, lo spazio virtuale su TikTok dedicato a ordine e pulizie. La professionista ha oltre un milione e mezzo di follower su TikTok, dove consiglia come svolgere le pulizie domestiche senza farsi sopraffare dall'ansia, sensibilizzando sui problemi di salute mentale e condividendo trucchi per la casa.

Secondo la Davis, se mantenere l'ordine e la pulizia in casa sembra ingestibile, è bene concentrarsi su cinque cose fondamentali:

Se volete vedere il metodo delle "5 cose" in azione, qui (Si apre in una nuova scheda) trovate un video esplicativo in cui l'autrice stessa spiega passo-passo come procedere.

Rifiuti

Bucato

Piatti

Cose che hanno un posto

Cose che non hanno un posto

Ogni tipo di disordine domestico può essere suddiviso in base a queste categorie di faccende e oggetti: una volta che si inizia a classificarli ci si sentirà meno sopraffatti, indipendentemente dalla quantità di incombenze da affrontare.

Robot aspirapolvere o scopa elettrica: quale scegliere?

Come funziona?

Per prima cosa si raccolgono i rifiuti e le cose da gettare, e poi si butta la spazzatura. Dopodichè ci si sposta per dedicarsi a raccogliere biancheria, vestiti e scarpe e metterli in un cestino, ignorando tutto il resto. Come terza cosa si mettono tutte le stoviglie nel lavandino, senza ancora preoccuparsi di lavarle.

A questo punto, rivalutate ciò che è rimasto fuori posto nel vostro ambiente domestico e mettete via tutti gli oggetti che hanno un posto designato. Quindi, raccogliete e mettete da parte tutto ciò che invece non ha un posto dove essere riposto. Una volta che lo spazio sarà sgombro si potrà decidere dove mettere le cose rimaste fuori, ma solo alla fine.

Secondo la Davis, è possibile suddividere questi passaggi anche nell'arco di più giorni se si ritiene che il pacchetto completo sia troppo impegnativo da gestire in una sola volta.

La Davis ci tiene a ricordare ai suoi follower che "essere disordinati non è un difetto" e che ci sono le situazioni e i motivi più disparati - dall'essere affetti dal deficit dell'attenzione all'essere genitori, per esempio - a causa dei quali la casa potrebbe essere meno pulita e ordinata di quanto si desidererebbe.

Suddividere le attività in cinque macro-categorie e attenersi a un proramma prefissato fino a quando le pulizie non sono state completate è un modo semplice ed efficace per rendere la propria casa uno spazio più vivibile e gradevole. Una volta smaltito il grosso, sempre secondo Davis, si può valutare una pulizia più approfondita ove ritenuto necessario.

Se non sapete bene da che parte cominciare per delle pulizie più dettagliate, vi spieghiamo noi se bisogna prima passare l’aspirapolvere o spolverare, come utilizzare efficacemente l'aspirapolvere e come pulire l'aspirapolvere per accertarsi che funzioni sempre in maniera ottimale ed evitare di sprecare tempo prezioso.

Anche scegliere un buon aspirapolvere e la tipologia giusta per voi può risparmiarvi molti grattacapi. Se avete davvero poco tempo ed energie da dedicare alle pulizie, considerate che può valere la pena un robot aspirapolvere. Non sarà neanche necessariamente obbligatorio spenderci molti soldi, infatti tra i migliori robot aspirapolvere sotto i 400€ ci sono molti modelli validi.