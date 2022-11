Come utilizzare efficacemente l’aspirapolvere

Pulire efficacemente le superfici con l’aspirapolvere non è così semplice come sembra. Infatti, non basta accenderlo e passarlo per ottenere un buon risultato, ovvero che non costringa a ricominciare da zero il giorno dopo.

Indipendentemente che abbiate tra le mani uno dei migliori aspirapolvere o uno dei migliori aspirapolvere senza fili , ecco alcuni suggerimenti per fare le cose al meglio e ottimizzare le pulizie domestiche e non. Un corretto uso dell’aspirapolvere assicura superfici lucenti e libere da ogni tipo di allergene non visibile ad occhio nudo.

Molti preferiscono pulire quando lo sporco si è accumulato al punto da essere perfettamente visibile, ma passare l’aspirapolvere con regolarità può rivelarsi utile a semplificare le pulizie e ridurre lo sforzo.

Innanzitutto, occorre prendersi cura dell’aspirapolvere e controllare che il raccoglitore sia in buono stato. Alcuni dei migliori robot aspirapolvere sono in grado di effettuare autonomamente il ricambio ma, anche in questo caso, monitorare il corretto funzionamento dell’apparecchio ogni tanto male non fa. In particolare, è bene assicurarsi che l’aspirazione non sia ostacolata da grovigli di capelli o peli.

Quando si pulisce una stanza è meglio iniziare dai mobili facendo cadere a terra la polvere che verrà aspirata successivamente, e non passare prima l’aspirapolvere. Poi ci sono gli angoli e le intercapedini e, in questo caso, è meglio che l’aspirapolvere sia dotato di una prolunga in grado di aspirare le zone più anguste.

La pulizia va effettuata partendo da un punto della stanza e andando a ritroso, nel mentre è opportuno rallentare il movimento quando si passa su superfici non lisce, come quelle dei tappeti, per rimuovere ogni detrito incastrato nella trama e, una volta completato il primo giro, si riprende ad aspirare nella direzione inversa.

Infine, come all'inizio delle pulizie, anche alla termine dell’operazione occorre controllare l’aspirapolvere, svuotare il raccoglitore e pulirlo nel modo corretto, come previsto dalle specifiche ufficiali del prodotto.