Per scegliere un buon aspirapolvere, è importante considerare alcuni fattori come la potenza d'aspirazione, la capacità del contenitore della polvere, la maneggevolezza, e le funzioni aggiuntive come la filtrazione e la possibilità di utilizzarlo per pulire diverse superfici. Sicuramente anche il design può essere un fattore importante, perché potreste non volere comprare un aspirapolvere che vi sembri “brutto”.

Ma l’estetica è soggettiva, quindi cercheremo di concentrarci solo su fattori oggettivi. Dopo averli considerati, potrebbe essere utile anche leggere le recensioni dei prodotti che volete comprare, sia quelle professionali sia quelle degli altri consumatori, per avere un'idea della qualità e della durabilità del prodotto.

Nelle prossime righe cercheremo di capire come scegliere un buon aspirapolvere, possibilmente il miglior aspirapolvere . Ci concentreremo in particolare sugli aspirapolvere wireless e sugli aspirapolvere a traino. Ma ovviamente può essere una buona idea anche dotarsi di un valido aspirapolvere robot .

Potenza di aspirazione

La potenza d'aspirazione è un fattore importante da considerare perché determina la quantità di polvere e detriti che l'aspirapolvere è in grado di raccogliere. In generale, un aspirapolvere con una potenza d'aspirazione maggiore sarà in grado di rimuovere più sporco e polvere rispetto a uno con una potenza d'aspirazione inferiore.

Bisogna fare attenzione però, perché la potenza del motore non equivale alla potenza di aspirazione. Il motore ha una potenza in Watt, e in generale più è potente e più forte sarà il flusso d’aria generato. Ma la potenza di aspirazione dipende anche da altri fattori, come la forma del tubo o della spazzola.

La potenza di aspirazione di un aspirapolvere viene solitamente misurata in Pascal (Pa) in alcuni casi in Airwatt (AW).

I Pa (pascal) sono l'unità di misura per la pressione. In generale, più alto è il valore in Pa, maggiore è la pressione. Nel contesto dell'aspirapolvere, la pressione di aspirazione è la pressione esercitata dall'aria in uscita dalla bocchetta di aspirazione. Maggiore è la pressione di aspirazione, maggiore è la forza con cui l'aria viene aspirata attraverso la bocchetta di aspirazione e quindi maggiore è la capacità dell'aspirapolvere di rimuovere la polvere e i detriti.

L'unità di misura Air Watt indica l'energia elettrica utilizzata in relazione al flusso d'aria aspirato. In pratica, rappresenta il rapporto tra la corrente elettrica consumata e il volume d'aria aspirato in un'ora o in una parte di essa. I valori di Air Watt sono importanti per i consumatori per determinare la potenza di un aspirapolvere. Un buon aspirapolvere dovrebbe avere un valore tra 250 e 400 Air Watt.

Un aspirapolvere con una potenza d'aspirazione maggiore sarà in grado di rimuovere più sporco e polvere rispetto a uno con una potenza d'aspirazione inferiore. Tuttavia, una potenza d'aspirazione troppo elevata può essere inutile se il filtro o la bocchetta sono sporchi, o peggio ostruiti dalla polvere. Per questo è importantissimo tenere pulito l’aspirapolvere e fare periodicamente la manutenzione.

Capacità del contenitore

La maggior parte degli aspirapolvere moderno è del tipo “senza sacchetto”. Cè un serbatoio di plastica che si riempie di polvere e sporcizia, e che andrà svuotato di tanto in tanto.

La capacità del contenitore è quindi una caratteristica importante degli aspirapolvere, poiché indica la quantità di sporco e detriti che il dispositivo è in grado di raccogliere prima di dover essere svuotato. La capacità del contenitore può variare a seconda del modello di aspirapolvere e può essere espressa in litri o in metri cubi.

In generale, gli aspirapolvere con una capacità del contenitore maggiore sono più adatti per le pulizie di grandi spazi, mentre quelli con una capacità minore sono più adatti per le pulizie quotidiane e per le pulizie in spazi più piccoli.

Spesso quando si stacca il contenitore per svuotarlo si ha anche accesso al filtro HEPA, che va pulito regolarmente e sostituito di tanto in tanto.

Ergonomia e maneggevolezza

L'ergonomia e la maneggevolezza sono caratteristiche importanti degli aspirapolvere, poiché determinano quanto sia facile e comodo usare il dispositivo.

Un aspirapolvere ergonomico dovrebbe avere un design comodo da usare, ed essere il più leggero possibile. Ma è importante anche che il peso sia equilibrato, per evitare di affaticare troppo le braccia e le mani durante l'utilizzo.

Un aspirapolvere maneggevole dovrebbe avere ruote girevoli che consentano un facile movimento su diversi tipi di pavimenti, come tappeti, parquet o piastrelle. E sicuramente è fondamentale che si possa piegare quanto serve per infilarsi sotto a divani e altri mobili.

Da tenere in considerazione anche la quantità di accessori inclusi nella confezione. Tutti gli aspirapolvere hanno un tubo e una spazzola, ma potete trovare poi il classico beccuccio allungato, spazzole aggiuntive per compiti specifici, un tubo telescopico o accessori specifici per gli animali. Una vasta gamma di accessori inclusi può far aumentare il prezzo, ovviamente, ma è anche molto utile.

Leggere le recensioni

Se trovate un prodotto con un buon prezzo, non è il caso di comprarlo subito. Soprattutto se ci si può informare un po’ meglio leggendo le recensioni. Potete scorrere quelle di altri consumatori, che spesso compaiono sotto agli articoli stessi. E sicuramente è una buona idea leggere le recensioni professionali, come quelle di Techradar; così riuscirete a scoprire dettagli del prodotto che non si vedono subito.

E alla fine avrete comprato il migliori aspirapolvere possibile, congratulazioni.

