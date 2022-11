Tutti gli aspirapolvere robot (o quasi) hanno un problema comune

Fare le pulizie non piace a nessuno, anche se una casa in ordine è più rilassante di una sporca il lavoro risulta comunque tedioso. I robot aspirapolvere possono farsi carico dei lavori più semplici, raccogliendo automaticamente polvere e piccoli detriti e lasciando all’utente la pulizia del raccoglitore come unica mansione.

Molti dei robot sul mercato sono in grado di mappare l’ambiente ed evitare gli ostacoli più problematici, come calzini e cavi, ma senza questa funzione che non tutti hanno, si rivelano piuttosto inutili.

Le migliori offerte per robot aspirapolvere

Se volete esplorare alcune delle migliori offerte, riportiamo di seguito un elenco di alcuni validi robot aspirapolvere a prezzi convenienti.

(Si apre in una nuova scheda) iRobot Roomba Combo 1138 a 359€ 249€ (Si apre in una nuova scheda) Roomba Combo è un robot che aspira e lava efficientemente i pavimenti in un passaggio unico e permette di programmare le pulizie in base alle necessità di ciascuno.

(Si apre in una nuova scheda) Ecovacs Deebot N8+ a 499€ 369€ (Si apre in una nuova scheda) Un eccezionale robot aspirapolvere 2-in-1 che vi permette di aspirare polvere, peli e sporcizia ma anche lavare il pavimento. La stazione di ricarica ha anche la funzione di svuotamento automatico, per la vostra massima comodità. Con uno sconto di €130, se cercavate un robot multifunzione per la pulizia dei pavimenti, non cercate oltre e approfittate di questa incredibile offerta del Black Friday.

Calzini, cavi e altri piccoli impedimenti

La maggior parte dei robot aspirapolvere è in grado di evitare ostacoli di grosse dimensioni, come mobili, divani o tavoli, indipendentemente da dove siano posizionati. Tuttavia, non sempre se la cavano bene con oggetti più piccoli che possono impedire la navigazione, per esempio calzini o cavi.

I robot aspirapolvere non sono in grado di identificare piccoli ostacoli e possono impigliarsi in essi con facilità, a volte anche ricevendo danni permanenti come nel caso di cavi che si aggrovigliano rovinando il meccanismo che fa girare le setole. Ultimamente le aziende stanno producendo robot aspirapolvere in grado di aggirare anche i piccoli oggetti, evitando di aspirarli. Tra questi modelli troviamo iRobot Roomba J7 Plus , Roborock S6 MaxV e Ecovacs Deebot Ozmo N8+.

Roomba J7 Plus si è rivelato piuttosto capace di evitare calzini e cavi, aggirandoli invece che aspirarli. Inoltre, la videocamera di cui è dotato può scattare delle foto degli ostacoli incontrati, permettendo all’utente di verificare, a lavoro ultimato, se si tratta di impedimenti temporanei o meno e di tornare eventualmente sulle aree prima inaccessibili.

Cosa succede se il robot aspirapolvere non ha la funzione di evitamento ostacoli?

La capacità di aggirare gli ostacoli evita all’utente di dover fare una pulizia preliminare prima di attivare il robot, la quale invaliderebbe la principale comodità di questo tipo di dispositivi. In futuro, ci aspettiamo che la funzione, la cui presenza eleva il prezzo di soli 50 o 100 euro, sia disponibile indipendentemente dal modello.

Tuttavia, se si possiede già un robot aspirapolvere che non è in grado di evitare i piccoli oggetti, l’unica soluzione è rimuoverli dal suo percorso prima di utilizzarlo. Da qui, purtroppo, non si scappa.

Il modo migliore per non farsi disturbare troppo da questa evenienza è quello di mettere un cesto in un punto comodo della casa e buttarci ogni vestito che troviamo per terra. La posizione più adatta, dato che il cesto non deve rappresentare un ulteriore ostacolo per il robot, è sulle scale.

Per quanto riguarda le zone che non possono essere liberate di frequente, per esempio quelle in cui si trovano i cavi, molte delle applicazioni di gestione dei robot aspirapolvere permettono di restringere il movimento, impedendogli di andare in alcune aree scelte.

L’evitamento ostacoli è ciò che rende un robot aspirapolvere un prodotto conveniente e utile, ma finché non diventerà lo standard ci sarà sempre bisogno di fare una pulizia preventiva per liberare la via.