Robot aspirapolvere o scopa elettrica?

Per molti di noi, passare il tempo libero con le pulizie di casa non è qualcosa di così interessante da fare – preferiremmo decisamente leggere un buon libro o guardare un film. Fare le pulizie non è certo divertente, ma d’altra parte è necessario.

I migliori robot aspirapolvere possono certamente aiutare quando arriva il noiosissimo momento del lavaggio dei pavimenti, facendo al posto vostro il "lavoro sporco". Si muovono da soli per casa, rimuovendo polvere e sporcizia da pavimenti e tappeti.

Non c’è da sorprendersi che stiano diventando così popolari, anche se la maggior parte degli utenti possiede un aspirapolvere tradizionale o un aspirapolvere senza fili. Magari anche voi vi state chiedendo se vale la pena comprare un robot aspirapolvere. Questi dispositivi possono sostituire l’aspirapolvere tradizionale? Lavano il pavimento come lo fareste voi mano?

Buono, ma non abbastanza

I robot aspirapolvere fanno un gran lavoro raccogliendo la polvere che si forma giornalmente e le varie briciole che si trovano su pavimenti e tappeti. Tuttavia, al momento non abbiamo ancora trovato un modello con una potenza di aspirazione molto elevata (si arriva al massimo a 5.000 PA): è abbastanza nella maggior parte dei casi, ma non sempre. Ogni tanto, ci vuole qualcosa di più potente.

Questo non è un grosso problema finché ci troviamo su pavimenti normali, ma può diventarlo quando ci troviamo di fronte a pavimenti con fughe più marcate. Qui lo sporco può annidarsi più in profondità, rendendo di fatto inutile ogni robot aspirapolvere che non abbia abbastanza potenza.

Abbiamo testato una vasta gamma di robot aspirapolvere e non importa come sono stati costruiti o il prezzo, i robot aspirapolvere fanno molta più fatica rispetto ai tradizionali aspirapolvere. Volendo usare sempre e solo un robot aspirapolvere per pulire casa, potreste scoprire che i pavimenti sono un po’ meno puliti di quanto vorreste. In alcune situazioni, è consigliabile usare il robot aspirapolvere tutti i giorni e quello tradizionale una volta la settimana: è un consiglio valido per pavimenti molto particolari o per situazioni dove entra molta sporcizia in casa, come le abitazioni di campagna.

In un normale appartamente di città, invece, il robot aspirapolvere basta e avanza, soprattutto se lo mettete in funzione tutti i giorni.

C’è da dire anche che qualche robot aspirapolvere aumenta automaticamente la potenza di aspirazione sui tappeti, che però va a consumare più batteria di quanto faccia la modalità normale. Questo potrebbe far si che non si riesca ad effettuare una pulizia della casa intera con una sola carica. Un problema relativo, che vale per chi ha una casa molto grande o un modello vecchio e meno efficiente.

Qualche modello è abbastanza intelligente da tornare alla base autonomamente, caricarsi e terminare successivamente il lavoro da dove si era interrotto. Altri modelli però non hanno questa caratteristica, lasciandovi il dubbio su quali stanze avrà pulito.

Scale, sedie e ostacoli

I robot aspirapolvere riescono a lavorare meglio in aree ampie e sgombre: nonostante i modelli più bassi riescano a pulire sotto i mobili, potreste trovare altre zone sporche, anche se teoricamente più semplici da pulire. Infatti per i robot aspirapolvere è molto difficile andare a pulire sotto il tavolo tra le sedie dati i ridotti spazi di manovra. Bisogna ricordarsi di agevolare il lavoro di un robot aspirapolvere per avere un risultato soddisfacente, per esempio mettendo le sedie sul tavolo.

I robot aspirapolvere si muovono ad un ritmo lento per evitare di scontrarsi troppo forte contro mobili e pareti, tuttavia potrebbero comunque far cadere vasi e altri oggetti delicati, quindi è consigliabile rendere la casa più sicura per i robot. I modelli più recenti e più avanzati, comunque, hanno un eccellente sistema di riconoscimento degli ostacoli. Evitano del tutto la zona (non pulendola) e così evitano anche i rischi.

Inoltre, non possono salire e scendere le scale, anche se fortunatamente sono abbastanza intelligenti da non buttarsi di sotto! Se si ha una casa su più piani, bisogna portarli su e giù per le scale manualmente.

(Image credit: iRobot)

Un robot aspirapolvere può sostituire un aspirapolvere tradizionale?

La risposta è “sì, ma non sempre”. In un appartamento con un pavimento più o meno liscio e con fughe poco profonde, il robot aspirapolvere può tenere il pavimento pulito quotidianamente. Allo stesso tempo però consigliamo di tenere in casa anche un aspirapolvere tradizionale, con o senza fili.

Il robot aspirapolvere non riuscirà a pulire bene alcune zone, e con certi tipi di pavimento fa più fatica nello svolgere un buon lavoro.

Inoltre, non potete usarlo sui mobili o sul divano, quindi gli manca la versatilità di un aspirapolvere senza fili multi-funzione

Allo stesso tempo, un robot aspirapolvere può cambiarti la vita, e questo lo diciamo perché ne siamo convinti. Sì, dovreste comprarne uno e usarlo tutti i giorni: così facendo, l’altro aspirapolvere resterà nel ripostiglio per la maggior parte del tempo, voi avrete pavimenti puliti per la maggior parte del tempo e più tempo per fare altro.

il nostro consiglio è quello di investire il proprio denaro in un buon robot aspirapolvere che vada a togliere il grosso del lavoro, riducendo i vostri sforzi manuali a un giorno a settimana per le rifiniture e le pulizie di fondo.