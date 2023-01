Dimitrov vs Djokovic, come vederlo in streaming (anche gratis)

Dimitrov vs Djokovic - Tennis in streaming Data e ora: 21 gennaio 2023 alle ore 09:00 Sede: Rod Laver Arena, Melbourne (Australia) Live streaming a pagamento: Eurosport Player (Si apre in una nuova scheda), Amazon Prime Video Channels (Si apre in una nuova scheda), Dazn (Si apre in una nuova scheda) Live streaming GRATIS: 9Now (Si apre in una nuova scheda) (richiede una VPN (Si apre in una nuova scheda)) Per guardare ovunque siate: NordVPN (Si apre in una nuova scheda), 100% sicura

Domani, 21 gennaio 2023, Novak Djokovic scende in campo per il terzo turno degli Australian Open 2023 contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

Il campione serbo (5° nella classifica dei top player) è reduce dalla vittoria contro il francese Enzo Couacaud per 6-1 6-7 (5) 6-2 6-0.

Una vittoria sofferta, a causa di alcuni problemi fisici che stanno tormentando Djokovic già da qualche settimana. Infatti, l'atleta sta accusando dei dolori al tendine del ginocchio sinistro e ciò desta alcune preoccupazioni in vista del match di domani.

Ci potrebbero dunque essere delle sorprese e il risultato non è poi così scontato. Sebbene il serbo sia considerato uno dei favoriti per la vittoria finale, Dimitrov ha dimostrato carattere contro l'altro serbo, Laslo Djere, sconfitto al secondo turno per 6-3 6-2 6-0.

Sebbene i numeri darebbero ragione a Djokovic, l'incognita di un possibile infortunio grava pesantemente sui possibili pronostici. Non resta che attendere l'inizio del match e vedere cosa succederà.

Come guardare Dimitrov vs Djokovic GRATIS e dall'estero

(Si apre in una nuova scheda) I fan più sfegatati possono seguire GRATIS l'Australian Open 2023 su Channel 9 e 9Gem (Si apre in una nuova scheda). Questo significa, che potrete godervi il torneo anche in streaming tramite 9Now (Si apre in una nuova scheda), compatibile con la maggior parte dei dispositivi in commercio. Tenete presente, però, che il servizio è geolocalizzato, di conseguenza dovrete usare una VPN. Usate una VPN per guardare gli Australian Open da 9Now (Si apre in una nuova scheda) Tenete conto che il servizio è in lingua inglese.

Se vi trovate all'estero durante l'Australian Open 2023, potreste avere dei problemi ad accedere alle partite. Non preoccupatevi, si tratta solo del cosiddetto geo-block, che potete risolvere facilmente.

Per fortuna, infatti, potrete utilizzare una VPN, che vi consente di ignorare i confini digitali e guardare contenuti da tutto il mondo.

Utilizzate una VPN per guardare in live streaming l'Australian Open 2023 ovunque vi troviate.

(Si apre in una nuova scheda) Per vedere l'Australian Open 2023 in streaming dall'estero o seguire il torneo in chiaro su France TV Sport, vi servirà una VPN. Tramite l’utilizzo di una VPN (Si apre in una nuova scheda)è possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server francesi, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso dal territorio della Francia. Abbiamo potuto testare centinaia di diverse VPN, possiamo quindi garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN (Si apre in una nuova scheda), la miglior VPN (Si apre in una nuova scheda) disponibile al momento. Oltre al fatto che NordVPN disponga di una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto (Si apre in una nuova scheda), lo abbiamo classificato come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet. Date un’occhiata a NordVPN (Si apre in una nuova scheda), sconto del 68% con il piano biennale.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è NordVPN (Si apre in una nuova scheda)

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione da cui desiderate collegarvi

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: collegatevi al vostro servizio a pagamento per poter accedere dall'estero al vostro servizio a pagamento preferito.

Come guardare l'Australian Open in streaming in Italia

(Si apre in una nuova scheda) Australian Open 20... Australian Open in streaming su DAZN a €19,99 (Si apre in una nuova scheda) DAZN trasmetterà tutti i match dell'Australian Open 2023, in streaming. Il servizio offre app per tutte le smart TV in commercio, per Android, iOS e piattaforme desktop, tramite browser web. L'abbonamento costa €29,99 al mese ma potete prendere un mese a €19,99, che sarà più che sufficiente per guardare il torneo in streaming. Poi potrete decidere se rinnovare o disdire. Vale la pena ricordare che DAZN è la piattaforma di riferimento anche per la serie A in streaming (Si apre in una nuova scheda).

(Si apre in una nuova scheda) Eurosport Player (Si apre in una nuova scheda) Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi dell'Australian Open 2023. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.

(Si apre in una nuova scheda) Amazon Prime Video + Channels (Si apre in una nuova scheda) Potete vedere l'Australian Open 2023 in diretta, oppure i singoli eventi in differita e on demand, anche su Amazon Prime Video. Per farlo vi servirà l'abbonamento di base, più il pacchetto extra Discovery+.

Abbonandovi a DAZN (Si apre in una nuova scheda), potrete accedere senza alcun costo aggiuntivo ai 2 canali Eurosport, chiamati Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD che hanno l'esclusiva dell'Australian Open.

L’applicazione di DAZN può essere scaricata su tutti dispositivi più recenti, inclusi smartphone, tablet, e PC, ed è disponibile sia in versione iOS che in quella Android. Per accedere alla diretta streaming dell'Australian Open 2023 in italiano è necessario essere residenti in Italia.

Eurosport è un’altra piattaforma a pagamento molto apprezzata dagli utenti e interamente dedicata allo sport. Non solo permette di accedere alla diretta dell'Australian Open 2023, ma anche di rimanere sempre aggiornati sui risultati e sulle ultime notizie. Anche in questo caso la piattaforma è disponibile per tutti i dispositivi recenti ed è dotata di un sistema di geo-localizzazione.