Come vedere Olimpia Milano - Barcellona - Streaming basket

L’Olimpia Milano ospita il Barcellona per l’ultima partita in casa nella competizione di Eurolega. La partita si terrà venerdì 7 aprile alle 20:30.

L’Olimpia Milano purtroppo ha perso due partite consecutive e quindi anche la possibilità di rimontare nei playoff. Saluterà il torneo ospitando il Barcellona, che invece è ancora alla caccia del primo posto nella regular season.

Un vero peccato per la compagine meneghina, che tra l'altro era arrivata alle Final Four nel 2021 e ai quarti nel 2022, ma evidentemente il 2023 non ha potuto portare risultati altrettanto buoni in Eurolega.

Olimpia Milano Vs Barcellona sarà visibile su Sky Sport2, e in streaming su Sky Go, Now e Eleven Sports2. In Italia è possibile vederla in streaming su DAZN, oppure ci si può collegare a una piattaforma straniera tramite una VPN.

Abbonandovi a DAZN con un costo mensile di 39,99€ potrete seguire in streaming gli incontri della Serie A TIM, gli approfondimenti e una miriade di altri eventi sportivi ai quali potrete accedere con l'opzione live streaming on demand. Optando per il piano attuale la quota mensile scende invece a 29,99€.

Olimpia Milano - Barcellona streaming, dove vederla

Olimpia Milano - Barcellona sarà disponibile in streaming su diverse piattaforme, tra cui DAZN. La partita sarà accessibile anche agli abbonati Sky e NowTV.

In alternativa, se siete abbonati alla rete TIM potete optare per Tim Vision, che offre un pacchetto comprendente NowTV e DAZN e vi permette di seguire tutte le partite della Serie A 2022/2023 in streaming.

Se siete all'estero e volete vedere Olimpia Milano - Barcellona, vi servirà una VPN. Grazie a questo strumento, infatti, potrete "fingere" di essere in Italia, e accedere ai servizi i streaming del nostro Paese, che normalmente non sarebbero accessibili fuori confine.

Tra le migliori VPN, vi consigliamo di usare NordVPN oppure ExpressVPN, i migliori fornitori per quanto riguarda lo streaming di contenuti, come la partita Olimpia Milano - Barcellona.

Per vedere Olimpia Milano - Barcellona in streaming dall'estero vi servirà una VPN. Tramite l'utilizzo di una VPN è possibile modificare l'indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server di tutto il mondo, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso da un altro territorio. Abbiamo potuto testare centinaia di diverse VPN, possiamo quindi garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la miglior VPN disponibile al momento. Oltre al fatto che NordVPN disponga di una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, lo abbiamo classificato come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet.

Esistono tantissime VPN tra cui scegliere, ma noi riteniamo che la più affidabile, sicura e semplice da usare sia NordVPN. È compatibile con numerosi dispositivi, come Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox, iOS e Android.

Dovete tuttavia tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

Altre volte, invece, la piattaforma di streaming semplicemente "non funziona" se rileva una VPN attiva. In quel caso è difficile capire se il problema sia la VPN in generale o il singolo server che si sta usando, perché non ci sono messaggi di errore da interpretare.

L'uso di una VPN consente inoltre di usufruire di servizi altrimenti non disponibili nel nostro Paese.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.