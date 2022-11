Come vedere Milan - Salisburgo in streaming

Il Milan affronta il Salisburgo al Meazza di Milano, in una partita valida per il sesto turno del girone E della Champions League.

Questa partita assume un'importanza particolare per la squadra allenata da Pioli, infatti solo la squadra vincitrice passerà il turno. Per questo motivo, Milan - Salisburgo sarà uno scontro diretto e promette di regalare molte emozioni.

Rispettivamente in seconda e terza posizione del girone E, Milan e Salsiburgo hanno all'attivo 5 partite giocate con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte per i rossoneri, e 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta per il RB Salzburg, ovvero il nome ufficiale del team.

Per i campioni d'Italia in carica, dunque, passare il turno assume un'importanza ancora maggiore. Riuscirà ad avere la meglio contro la formazione allenata da Jaissle?

Milan - Salisburgo, dove vederla

Milan-Salisburgo si disputerà il 2 novembre alle ore 21:00.

A differenza di altri match, questa partita non verrà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Per poter seguire lo scontro valido per la qualificazione al turno successivo, vi servirà un account Amazon Prime, dato che sarà visibile in diretta streaming attraverso Amazon Prime Video.

Infatti, il servizio Amazon Prime include nel prezzo Prime Video e la buona notizia è che, se non avete mai fatto l'iscrizione a Prime, potreste ottenere un periodo di prova gratuita di 30 giorni.

(Si apre in una nuova scheda) Amazon Prime Video (Si apre in una nuova scheda) Per guardare Milan - Salisburgo in diretta streaming, vi occorrerà un account Amazon Prime Video. Se non avete mai fatto l'abbonamento, potreste avere la possibilità di provare Amazon Prime gratis per 30 giorni. In caso contrario, Amazon Prime costa €4,99 al mese o €49,90 all'annoi e include spedizioni gratis e rapide su tutti i prodotti supportati dal programma Prime, l'accesso al catalogo di Amazon Prime Video, insieme ad altri servizi come Prime Music, Prime Reading, Prime Gaming e molto altro. E su Prime Video potrete seguire diversi eventi sportivi selezionati, incluse alcune partite di Champions League come Milan - Salisburgo!

Milan - Salisburgo streaming: come vederla dall'estero

Se vi trovate all'estero per motivi di studio o lavoro, ma volete comunque seguire Milan - Salisburgo in italiano dal vostro account Amazon Prime Video, dovrete fare in modo di accedere al catalogo italiano.

Come molti altri servizi di streaming, infatti, anche Prime Video vi propone un catalogo basato sulla vostra attuale posizione geografica. Ad esempio, se siete in Spagna, potrete guardare solo i contenuti del catalogo spagnolo.

L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente da dove vi troviate.

Esistono tantissime VPN tra cui scegliere, ma noi riteniamo che la più affidabile, sicura e semplice da usare sia NordVPN. È compatibile con numerosi dispositivi, come Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox, iOS e Android.

Dovete tuttavia tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

L'uso di una VPN consente inoltre di usufruire di servizi altrimenti non disponibili nel nostro Paese.

(Si apre in una nuova scheda) Abbonati a NordVPN... Per vedere Milan - Salisburgo in streaming dall'estero vi servirà una VPN. Tramite l’utilizzo di una VPN (Si apre in una nuova scheda)è possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server di tutto il mondo, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso da un altro territorio. Abbiamo potuto testare centinaia di diverse VPN, possiamo quindi garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN (Si apre in una nuova scheda), la miglior VPN (Si apre in una nuova scheda) disponibile al momento. Oltre al fatto che NordVPN disponga di una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto (Si apre in una nuova scheda), lo abbiamo classificato come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet. Date un’occhiata a NordVPN (Si apre in una nuova scheda), sconto del 68% con il piano biennale.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.