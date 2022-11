Come aprire i file HEIC in Windows 11

La possibilità di aprire un file in formato HEIC (High Efficiency Image Container) su Windows 11 è una manna dal cielo per chi si occupa di grafica e lavora su Mac, ma ha comunque la necessità di visualizzare questi file, o comunque continuare l'editing su un sistema Windows.

A differenza che su Mac, dove questo formato è supportato da un po' di anni in maniera nativa, l'apertura di un file HEIC su Windows 11 richiede l'installazione di un plug-in. Si tratta di una soluzione molto veloce e semplice, anche se tuttavia non è gratuita. Il prezzo è però veramente irrisorio.

In questa guida vi spiegheremo passo per passo la procedura per aprire un file HEIC su Windows 11.

Windows 11, come aprire il file con formato HEIC

L'apertura dei file con formato HEIC su Windows 11, richiede l'installazione di un semplice codec, reperibile sul Microsoft Store, ecco come fare:

Aprite un file con formato HEIC attraverso l'app Foto di Windows 11, vi basterà cliccare sopra di essa con il tasto destro del mouse, selezionando in seguito "Apri con" , quindi Foto;

, quindi Foto; Una volta aperto l'applicativo, un piccolo messaggio vi informerà della necessità di scaricare il codec, necessario ad assicurare la compatibilità per l'apertura del file. Fate clic sulla voce "Scaricalo e installalo ora", per dare inizio alla procedura di download.

