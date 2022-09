Come vedere la password Wi-Fi - Windows 11

Come per le precedenti versioni del sistema operativo, Windows 11 memorizza le password relative alle reti Wi-Fi a cui ci si è collegati, automatizzando così l'accesso ogni volta che si accende il PC o il portatile.

Cambiare la password della propria rete wireless non è qualcosa che succede spesso, se tuttavia ciò accade, oppure si ha la necessità di controllarla per collegare un nuovo dispositivo, è di sicuro necessario visualizzarla in chiaro, considerato anche che è qualcosa che non viene ricordato dagli utenti, nella maggior parte dei casi.

Fortunatamente, lo storico sistema operativo di Redmond include delle opzioni che permettono di controllare velocemente la password quando necessario. In questa guida illustreremo come accedervi su Windows 11 e come controllare la password della propria rete Wi-Fi tramite il router.

Windows 11: come vedere in chiaro le password delle reti Wi-Fi memorizzate

Poter controllare le password delle reti Wi-Fi sul Windows 11 è molto semplice, ecco i passaggi per farlo:

Aprite le impostazioni di Windows dal menù start o tramite la combinazione "Windows+i" dalla tastiera;

Fate adesso click nella sezione "Rete e Internet";

Scendete in fondo fino a trovare e selezionare la voce “Impostazioni di rete avanzate“;,

Fate ora clic su “Più opzioni per la scheda di rete“ sotto la sezione “Impostazioni correlate“;

Nella schermata che compare, cliccate con il tasto destro del mouse sull'icona relativa alla rete a cui siete collegati, selezionando dal menù contestuale la voce "Stato";

Dopo aver aperto la finestra relativa, cliccate ora su "Proprietà wireless";

Selezionando la scheda "Sicurezza", nella parte superiore, troverete la password della rete wireless censurata dai pallini. Mettete la spunta sul riquadro "Mostra caratteri" per vederla in chiaro.

Vedere la password delle reti Wi-Fi precedenti su Windows 11

Se avete la necessità di visualizzare una password relativa a una rete a cui vi siete collegati in passato, potete ricorrere al terminale di sistema che integra delle funzioni dedicate:

Per aprire il terminale, digitate "cmd" nella barra di ricerca del menu start;

Inserite quindi il comando "netsh wlan show profiles" (senza virgolette), dando conferma con Invio;

A questo punto comparirà una lista che mostrerà le reti a cui vi eravate precedentemente collegati;

Trovate il nome della rete interessata e inseritelo nel comando "netsh wlan show profile name=”nome rete wireless” key=clear | find /I “Contenuto Chiave”;

Dopo aver premuto invio, il terminale vi restituirà la password interessata accanto alla voce "Contenuto Chiave".

Visualizzare la password della rete Wi-Fi accedendo alle impostazioni del router da Windows 11

Un altro modo per vedere la password della propria rete Wi-Fi di casa, è quello di accedere alle impostazioni del proprio router. Per farlo, vi basterà aprire il browser e digitare nella barra l'indirizzo IP assegnato al modem, solitamente riportato in un'etichetta posta sotto.

Se così non fosse, è possibile scoprire l'IP aprendo il terminale e digitando il comando "ipconfig", l'indirizzo si troverà accanto la voce "Gateway predefinito".

Una volta entrati nel router, vi basterà recarvi nella sezione relativa alle impostazioni wireless per poter vedere in chiaro la password.