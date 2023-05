Batteria iPhone, come farla durare di più

Gli utenti Apple amano i loro telefoni, ma se chiedete a chi possiede anche uno dei migliori iPhone in circolazione cosa cambierebbero del loro smartphone, la maggior parte probabilmente chiederebbe una maggiore autonomia.

Ecco alcuni consigli degli esperti per far durare il vostro iPhone tutto il giorno (e anche di più). Sia che abbiate bisogno che il vostro smartphone duri fino all'ora di andare a letto, sia che abbiate dimenticato il caricabatterie a casa e abbiate bisogno che duri per tutto il fine settimana, ecco le migliori tattiche per sfruttare al meglio tutta l'autonomia che avete.

La modalità Risparmio energetico

Aprite il Centro di Controllo scorrendo verso il basso dall'angolo in alto a destra della schermata Home

Fate tap sull'icona della Batteria per attivare il Risparmio energetico

Oppure, dalle Impostazioni selezionate la voce Batteria e attivate il Risparmio energetico

Il primo passo è sempre attivare la modalità Risparmio energetico di Apple. È possibile farlo semplicemente dal Centro di controllo. Quando si attiva questa modalità l'iPhone esegue una serie di operazioni, per lo più riducendo il tempo di accensione del display e l'attività in background.

Quando si attiva la modalità Risparmio energetico, l'icona della batteria nella parte superiore dello schermo diventa gialla e rimane tale finché non la si disattiva. Se si desidera visualizzare la percentuale della batteria, andate al menu Impostazioni e selezionate Batteria. È presente un interruttore per attivare la visualizzazione della percentuale nella schermata Home.

Controllate le app più energivore

Andate nel menu Impostazioni, quindi selezionate Batteria

Scorrete fino a che non trovate la lista di app

Date un'occhiata alle Ultime 24 ore e agli Ultimi 10 giorni

Noterete che la modalità Risparmio energetico si concentra su due obiettivi principali: mantenere lo schermo spento e limitare le attività in background. Questi sono i modi principali in cui il telefono consuma energia inutilmente. Se utilizziamo lo schermo solo quando è necessario e ci assicuriamo che l'iPhone utilizzi energia solo per le attività che effettivamente svolgiamo, possiamo ottenere la massima durata della batteria possibile dal nostro telefono.

Il secondo passo è controllare le app, nel caso in cui qualcosa stia consumando troppa batteria a nostra insaputa. Nel menu Batteria delle Impostazioni è possibile scorrere l'elenco delle app: queste sono tutte quelle che hanno consumato energia nelle ultime 24 ore o negli ultimi 10 giorni. Nella parte superiore dell'elenco è presente un interruttore per modificare l'intervallo di tempo. Questo dovrebbe aiutarvi a individuare il colpevole se un'app vi sta prosciugando la batteria.

Trucchi per risparmiare la batteria dell'iPhone

Usate la modalità Non disturbare

Limitate le app che possono inviarvi notifiche, illuminando il display

Disattivate l'opzione dello Schermo sempre attivo e attivate il Risparmio energetico

Se avete bisogno di qualche ora in più, attivate innanzitutto il Risparmio energetico. Se non siete preoccupati di perdere qualche notifica importante, potete anche attivare la funzione Non disturbare. In questo modo si limitano le notifiche in arrivo alle applicazioni e alle persone scelte dall'utente.

Il vantaggio è che le notifiche spesso illuminano lo schermo. Nove volte su dieci sapete che si tratta di un'inutile notifica di Facebook che avreste potuto ignorare per qualche ora. Queste nove volte stanno anche consumando batteria extra ogni volta che illuminano il display.

Per attivare la funzione Non disturbare e scegliere quali notifiche ricevere, andate nel menu Impostazioni e selezionate la voce Full immersion. Scegliete prima le persone e le applicazioni che possono disturbarvi, quindi dedicatevi alla scelta di un filtro.

I filtri consentono di impostare ulteriori limiti per i messaggi, il calendario e persino Safari. È inoltre possibile attivare automaticamente la modalità di Risparmio energetico, o disattivare lo Schermo sempre attivo per risparmiare ancora di più.

Come aumentare la durata della batteria iPhone per più di un giorno

Disattivate "Ehi Siri"

Spegnete Bluetooth e Wi-Fi (dalle Impostazioni, non dal Centro di Controllo)

Sarete fuori tutto il giorno senza un caricabatterie, magari con la previsione di passare la notte fuori. Ecco cosa dovete fare per assicurarvi che il vostro telefono possa durare fino all'ora di andare a letto, e magari persino il mattino dopo.

Dite addio a Siri. Aprite l'app Impostazioni e scegliete Siri e ricerca. Disattivate l'opzione Abilita "Ehi Siri", che consuma energia in background. In realtà, disattivate tutte le opzioni di Siri, per essere sicuri di non attivarlo accidentalmente quando premete il pulsante. Siri utilizza il display, la rete, gli altoparlanti, tutti elementi che consumano rapidamente energia.

Per disattivare effettivamente Bluetooth e Wi-Fi, dovrete obbligatoriamente accedere alle Impostazioni.

Ecco come far durare la batteria di un iPhone per due giorni

Impostate la luminosità al minimo

Disattivate tutte le funzioni di Localizzazione

Limitate i Dati cellulare, ma non il roaming

Siete partiti per un weekend fuori porta e vi rendete conto di aver lasciato il caricabatterie a casa, magari senza la possibilità di comprare o farsi prestare un caricabatterie. Siete in trappola, ma avete bisogno che il telefono duri per giorni.

Dopo aver seguito tutti i passaggi precedenti, è il momento di abbassare o spegnere tutto il possibile. Iniziate dalla luminosità dello schermo, portandola al livello più basso possibile e mantenendola tale per tutta la vostra permanenza.

Potreste disattivare tutte le funzioni di Localizzazione, che consumano la batteria in background. È possibile disattivare tutte le funzioni di localizzazione nell'app Impostazioni, alla voce Privacy e sicurezza. È una funzione pericolosa da disattivare, perché rende più difficile trovare l'iPhone in caso di smarrimento.

É possibile anche disattivare le Notifiche di esposizione al COVID-19, poiché anche queste vengono eseguite in background e consumano un po' di batteria.

Infine, è possibile limitare i dati Cellulare, poiché il modem cellulare consuma molta batteria, soprattutto se deve cercare una rete. Nel menu Cellulare dell'app Impostazione è possibile disattivarli completamente.

Non disattivare il Roaming dati. Se il vostro operatore non è disponibile, è meglio che l'iPhone si agganci a un'altra rete, piuttosto che continuare a cercare, in quanto la ricerca di una rete richiede più energia.