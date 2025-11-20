Tineco S9 Artist, il lavapavimenti che si piega a 180° in sconto del 45%

Il Tineco FLOOR ONE S9 Artist si propone come soluzione a uno dei problemi più classici della pulizia domestica: raggiungere lo sporco sotto i mobili. Durante la finestra del Black Friday, dal 20 novembre al 1° dicembre, questo modello 2-in-1 (aspira e lava) viene offerto con uno sconto significativo del 44,5%, passando da un prezzo di listino di 899 euro agli attuali 499 euro .

La caratteristica tecnica che lo definisce è il suo design Lay-Flat a 180°. A differenza di molti lavapavimenti verticali, l'S9 Artist è stato ingegnerizzato per potersi piegare completamente in orizzontale, permettendo alla spazzola di infilarsi sotto divani, letti e credenze senza perdere aderenza. È un dettaglio di design che sposta il focus dall'estetica pura alla funzionalità ergonomica , risolvendo un punto dolente per molti utenti.

L'automazione al servizio dell'igiene

Il target di riferimento per questo prodotto è l'utente che cerca un dispositivo premium, efficace e attento al design, ma anche chi possiede animali domestici. Il secondo pilastro del prodotto è infatti l'automazione della manutenzione. Finito l'uso, la base di ricarica avvia un ciclo di auto-pulizia FlashDry con aria calda a 85°C. Questo processo non solo lava il rullo, ma lo asciuga completamente, un fattore chiave per evitare la proliferazione di batteri e la formazione di cattivi odori, un problema comune nei primi modelli di lavapavimenti.

La gestione della pulizia è affidata al sensore intelligente iLoop, una tecnologia che Tineco implementa su diverse sue gamme. Il sensore rileva il livello di sporco sul pavimento e regola automaticamente sia la potenza di aspirazione sia il flusso d'acqua. Questo approccio data-driven alla pulizia ha due vantaggi: ottimizza l'uso della batteria e garantisce che lo sporco più ostinato riceva un trattamento più intensivo senza intervento manuale.

Questa combinazione di design e automazione era emersa anche nella nostra recensione approfondita del Tineco S9 Artist , dove il prodotto si era distinto proprio per la sua capacità di unire estetica e praticità. L'offerta attuale lo rende un candidato interessante per chi attendeva un calo di prezzo prima di investire in un modello di fascia alta.