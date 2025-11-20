Tineco S7 Stretch Steam, l'igiene a 140°C in offerta per il Black Friday

Per il Black Friday 2025, Tineco spinge sulla funzione della sanificazione. Il modello FLOOR ONE S7 Stretch Steam è protagonista di un'offerta che lo porta da 699 euro al prezzo scontato di 539 euro . La promozione, valida dal 20 novembre al 1° dicembre, posiziona un apparecchio 3-in-1 (aspira, lava e sanifica) in una fascia di prezzo aggressiva per la sua categoria.

L'importanza di questo prodotto non risiede solo nella pulizia, ma nella promessa di igienizzazione. In un contesto domestico dove l'attenzione all'igiene delle superfici è sempre più alta, questo modello si rivolge a una nicchia specifica: famiglie con bambini piccoli che gattonano o giocano a terra e possessori di animali domestici. Per questo target, la semplice aspirazione non è sufficiente.

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam

Vapore a 140°C per l'igiene profonda

La società Tineco ha integrato in questo modello la funzione HyperSteam. Si tratta di un sistema che utilizza vapore ad alta temperatura (140°C) per sciogliere lo sporco ostinato e, soprattutto, per sanificare i pavimenti duri. L'azienda dichiara che questa temperatura è in grado di eliminare germi e batteri comuni senza l'ausilio di detergenti chimici aggressivi, un vantaggio significativo per la salute in ambienti con bambini.

Questa mossa rappresenta un'evoluzione rispetto ai tradizionali lavapavimenti, che si limitano a usare acqua fredda o tiepida. Il Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam tenta di unificare tre dispositivi in uno, rendendo accessibile una pulizia di livello quasi professionale. È un percorso verso la multifunzionalità che avevamo già osservato analizzando il modello S7 Pro , al quale però mancava la componente di sanificazione attiva a vapore.

L'offerta del Black Friday, con un risparmio di 160 euro, rende l'aggiornamento più appetibile. Sebbene il prezzo di 539 euro resti un investimento premium, è allineato con la tendenza di un mercato smart home che punta a dispositivi convergenti e con funzioni "health".

La domanda che questo prodotto solleva è se la sanificazione a vapore diventerà un nuovo standard per i floor care di fascia alta o se rimarrà una caratteristica destinata a una nicchia che richiede un livello di igiene superiore alla media. L'S7 Stretch Steam è la scommessa di Tineco che la seconda esigenza sia ormai pronta a diventare la prima.