Scattano gli sconti Black Friday 2025 sui migliori prodotti Dreame

Il conto alla rovescia per il Black Friday 2025 è iniziato, e con esso arrivano le prime grandi occasioni per chi vuole rinnovare la propria casa con prodotti smart e tecnologici. Anche quest’anno le aziende più innovative non si fanno attendere, lanciando in anticipo offerte interessanti su alcuni dei loro dispositivi di punta.

Tra i marchi più attesi figura Dreame, nome ormai sinonimo di pulizia intelligente e automazione domestica. L’azienda inaugura la stagione degli sconti con quattro dispositivi destinati a soddisfare esigenze diverse: dal robot aspirapolvere di fascia alta alle soluzioni cordless per una pulizia quotidiana veloce ed efficiente.

(Image credit: Dreame)

Dreame L50 Pro Ultra – in offerta a 799€

Il Dreame L50 Pro Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire una pulizia completamente automatizzata. La sua stazione base gestisce tutto in autonomia: svuota la polvere, lava e asciuga i mop, e ricarica il dispositivo senza che l’utente debba intervenire. Il sistema di navigazione LiDAR 3D assicura un tracciamento preciso degli ambienti, mentre il riconoscimento intelligente degli ostacoli evita collisioni e percorsi inefficienti.

Grazie alla potenza di aspirazione elevata e alla gestione intelligente dell’acqua, il L50 Pro Ultra è perfetto per chi desidera pavimenti sempre puliti, anche con animali o bambini in casa. Con il prezzo sceso a 799€ , rappresenta una delle opzioni più complete per chi cerca un robot top di gamma in grado di fare tutto da solo.

Dreame H14 Pro – disponibile a 299€

Il Dreame H14 Pro è la scelta ideale per chi vuole combinare praticità e prestazioni. Si tratta di un aspirapolvere Wet & Dry che aspira e lava contemporaneamente, semplificando notevolmente le pulizie di ogni giorno. Il doppio rullo di pulizia e il sistema di lavaggio automatico mantengono le spazzole sempre pronte all’uso, riducendo la necessità di manutenzione.

Con il suo design ergonomico e il display intelligente, l’H14 Pro consente di monitorare in tempo reale le informazioni più utili, come livello di sporco e autonomia residua. A 299€ , si posiziona come una soluzione efficiente per chi vuole passare a una pulizia moderna e multifunzionale, perfetta anche in spazi più ridotti.

(Image credit: Dreame)

Dreame H15s – ora a 349€

Per chi preferisce la libertà di un aspirapolvere senza fili ma non vuole rinunciare alla potenza, il Dreame H15s è una proposta interessante. Il suo motore ad alte prestazioni e la batteria di lunga durata garantiscono una pulizia profonda su diversi tipi di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti.

L’H15s include numerosi accessori che lo rendono estremamente versatile, adatto per la pulizia di divani, interni auto e angoli difficili da raggiungere. È pensato per famiglie dinamiche e per chi desidera un apparecchio pratico ma potente. Con il prezzo scontato a 349€ , è una delle offerte più equilibrate di questo inizio Black Friday.

Dreame H15 Pro Foamwash – scontato a 499€

Il Dreame H15 Pro Foamwash porta la pulizia domestica a un livello superiore grazie alla tecnologia FoamWash, che utilizza la schiuma per rimuovere lo sporco ostinato e igienizzare i pavimenti in profondità. Questa innovazione garantisce superfici non solo visibilmente pulite, ma anche più igieniche.