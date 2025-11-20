Dreame amplia le promozioni del Black Friday su una vasta gamma di prodotti

Il Black Friday 2025 sta entrando nel vivo, e Dreame, uno dei nomi di riferimento nella tecnologia per la pulizia domestica intelligente, ha deciso di potenziare le proprie promozioni. Dopo una partenza con pochi prodotti selezionati, il marchio ha ora ampliato significativamente il ventaglio di offerte, includendo robot aspirapolvere di fascia alta, aspirapolvere verticali e apparecchi per la cura personale.

Questa strategia conferma l’impegno di Dreame nel proporre dispositivi versatili e tecnologicamente avanzati, pensati per semplificare la vita quotidiana e garantire risultati eccellenti nella pulizia domestica. Le promozioni attuali coprono diversi ambiti, dalla gestione automatizzata della casa fino al benessere personale, offrendo soluzioni per ogni esigenza.

Dreame D20 Pro Plus White – ora a 249€

Il D20 Pro Plus White è un robot compatto e intuitivo, ideale per spazi ridotti o appartamenti moderni. Il suo design minimalista nasconde una potenza di aspirazione notevole, perfetta per chi cerca un dispositivo efficiente e discreto, che operi quotidianamente senza necessitare di interventi frequenti. Ottimo per abitazioni cittadine o con pavimenti misti, richiede poco spazio per la dock station.

Dreame L10s Ultra Gen2 – ora a 379€

Evoluzione di uno dei modelli più venduti, il L10s Ultra Gen2 unisce autonomia e intelligenza artificiale avanzata. Grazie alla mappatura 3D e al riconoscimento degli oggetti, evita ostacoli e pianifica pulizie personalizzate. Perfetto per chi cerca un robot “set and forget”: si programma una volta e gestisce autonomamente svuotamento e lavaggio dei mop.

Dreame L40 Ultra AE White – ora a 479€

Il L40 Ultra AE White combina aspirazione e lavaggio in un unico ciclo efficiente. Dotato di dock avanzata con asciugatura automatica e ricarica intelligente, è pensato per famiglie o professionisti che desiderano un robot silenzioso e completo, capace di offrire pulizie di qualità professionale con minimo impegno.

Dreame L40s Pro Ultra Black – ora a 599€

Modello più potente della gamma, l’L40s Pro Ultra Black integra motore ad alte prestazioni e sistema di lavaggio dinamico che regola la pressione dei mop in base alla superficie. Ideale per spazi ampi, pavimenti delicati o pulizie frequenti, permette un controllo totale tramite app e assistente vocale.

Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete White – ora a 999€

Questo dispositivo ibrido combina aspirazione e lavaggio per affrontare sporco ostinato in un unico passaggio. Perfetto per famiglie con bambini o animali domestici, garantisce risultati profondi anche nelle aree difficili da raggiungere.

Dreame X50 Ultra Complete – ora a 899€

Top di gamma 2025, l’X50 Ultra Complete integra navigazione LiDAR, svuotamento automatico e lavaggio self-cleaning. La soluzione ideale per chi desidera il massimo della tecnologia Dreame, perfetta per case grandi o per chi vuole eliminare del tutto il concetto di “pulire”.

Dreame H12 Pro Ultra e H12 Pro Flex Reach – ora a 199€ e 229€

Questi aspirapolvere portatili con funzione di lavaggio si adattano a diverse necessità. L’H12 Pro Ultra è indicato per superfici estese , mentre la versione Flex Reach offre maggiore maneggevolezza sotto mobili o spazi stretti. Entrambi separano automaticamente acqua pulita e sporca per una pulizia rapida ed efficace.

Dreame H15 Pro, H15 Pro Heat e H15 Mix – ora a 399€, 499€ e 619€

La serie H15 porta la pulizia verticale a un nuovo standard. L’H15 Pro garantisce potenza e autonomia , la versione Heat asciuga a caldo, mentre l’H15 Mix offre un equilibrio tra prestazioni e leggerezza . Ideale per chi cerca un dispositivo multifunzione che sostituisca più apparecchi.

Dreame R20, Z30 e V20 Pro A – ora a 199€, 299€ e 329€

Questi aspirapolvere cordless combinano praticità e versatilità. Il R20 è compatto e bilanciato , lo Z30 punta su maggiore potenza , mentre il V20 Pro A garantisce lunga autonomia e filtrazione avanzata. Perfetti per pulire pavimenti duri, tappeti e superfici elevate.

Dreame Hair Gleam (Rosa e Grigio), Glory Mix (Gold e Black) e Airstyle Pro – ora a 49€, 99€ e 249€

Dreame amplia l’offerta anche nel settore haircare. Hair Gleam controlla la temperatura per asciugature sicure, Glory Mix unisce eleganza e prestazioni, mentre Airstyle Pro combina asciugatura e modellatura in un unico gesto, offrendo risultati da salone in pochi minuti.