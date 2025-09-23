Ninja lancia la Luxe Café Premier: macchina automatica a 799 euro
Ecco la Ninja Luxe Café Premier
Ninja, uno dei marchi più importanti negli elettrodomestici da cucina, è pronta a fare colpo sulla scena italiana del caffè premium con la sua prima macchina automatica dal chicco alla tazza. Dal 23 settembre, la Ninja Luxe Café Premier è ufficialmente disponibile all'acquisto direttamente da Ninja al prezzo di 799 euro.
Già vantando alcune delle migliori friggitrici ad aria sul mercato, insieme ad altri elettrodomestici da cucina di prima qualità, è logico che Ninja provi la sua mano nelle migliori macchine da caffè. Questo ingresso nel segmento premium è un passo significativo. Mentre Ninja ha precedentemente lanciato macchine per caffè a cialde e filtro, come la Ninja DualBrew Pro, in altri mercati, la Luxe Café Premier è la sua prima vera macchina automatica dal chicco alla tazza.
Ci aspettavamo (e speravamo) che arrivasse, perché proprio come la Ninja Creami, la Luxe Café Premier è stata un successo globale che ha ricevuto massiccia attenzione online. È disponibile in quattro colori (Acciaio Inossidabile, Nero Mezzanotte, Cyberspace e Gunmetal) e include tutti gli strumenti necessari per la vostra preparazione.
Secondo la nostra recensione a 4,5 stelle della Ninja Luxe Café, questa macchina vale davvero la pena. Il nostro tester ha detto che è "una macchina espresso che chiunque può padroneggiare" e offre bevande di livello professionale senza sforzo. Ha anche elogiato le sue preparazioni costantemente eccellenti, la facilità d'uso, la costruzione sorprendente e l'eccellente rapporto qualità-prezzo – una dichiarazione notevole considerando il suo prezzo. Il problema più grande che ha potuto trovare è stato il piccolo inconveniente della mancanza di una linea dedicata per l'acqua calda.
Ninja dichiara che questa macchina è "l'esperienza guidata definitiva", con la 'Barista Assist Technology' che ti accompagna attraverso l'intero processo. In sostanza, qualunque sia la tua preferenza per il caffè – caldo, freddo, nero o un cremoso cappuccino – questa macchina fa per te. Inoltre, ti permette di ampliare i tuoi orizzonti (o soddisfare altri nella tua casa) senza dover frequentare un corso da barista.
L'opzione espresso ti consente di scegliere l'intensità e la temperatura preferite, con impostazioni per doppi e quadrupli shot per quelle mattine in cui hai bisogno di una spinta extra per iniziare. L'opzione caffè filtro può preparare caffè da 180-540ml caldo o freddo (e shot di espresso estratti a freddo).
Ha persino un sistema di schiuma automatico che combina vaporizzazione e frustatura per ottenere esattamente la consistenza giusta per coloro che non si fidano del beccuccio vapore.
Mentre è ragionevolmente prezzata nel mondo delle macchine da caffè premium, 799 euro è comunque un acquisto importante. Detto questo, il nostro recensore ha identificato solo poche ragioni per non comprarla: se hai bisogno di preparare grandi quantità di caffè, vuoi una linea dedicata per l'acqua calda o stai cercando una macchina compatta.
Per la maggior parte degli amanti del caffè, la Ninja Luxe Café Premier è vincente. Tuttavia, ha una seria concorrenza a questo livello di prezzo, come la Breville Barista Pro o la De'Longhi La Specialista Touch.
Quindi, mentre probabilmente si esaurirà nei prossimi giorni, potrebbe valere la pena aspettare e controllare se entrerà nella nostra guida alle migliori macchine da caffè per assicurarsi che la preparazione valga l'investimento.
