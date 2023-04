Recensione Gaggia RI8433/11 Viva Style

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Gaggia RI8433/11 Viva Style: recensione veloce

Gaggia è un'azienda italiana molto rinomata che da anni produce ottime macchine per il caffè. La Gaggia RI8433/11 Viva Style è una buona macchina per caffè con un rapporto qualità-prezzo equilibrato. Sotto diversi aspetti questa macchinetta non ci ha convinto ed è decisamente migliorabile, a partire dai materiali utilizzati per la sua costruzione che risultano fin troppo "plasticosi".

Partendo dagli aspetti positivi possiamo dire che il caffè prodotto è decisamente migliore di quello della moka, abbastanza cremoso, anche se non a livello di una vera e propria macchinetta da bar. Abbiamo apprezzato, poi, la possibilità di poter inserire nella macchina sia le cialde che il caffè in polvere, grazie agli appositi adattatori. Questo ci ha permesso di erogare un caffè doppio, grazie all'aggiunta di una doppia dose di caffè macinato, e riempire due tazzine contemporaneamente, utile nel caso abbiate ospiti a casa, oppure semplicemente preparate spesso il caffè per più persone.

Una volta presa la mano tra potenza di erogazione del vapore e inclinazione del contenitore del latte è possibile anche produrre un buon cappuccino con la giusta quantità di schiuma.

Infine, tutti i vari componenti sono facilmente lavabili, attenzione però a non riporre il portafiltro pressurizzato in lavastoviglie poiché potrebbe danneggiarsi. A proposito di lavaggio, dopo ogni utilizzo saremo costretti a lavare i vari componenti per rimuovere i residui del caffè, un'operazione, oltre che tediosa a lungo andare, che ci costa un costante spreco di acqua che avremmo preferito evitare.

Tra i punti a sfavore di questa macchina sottolineiamo anche il fatto che, nonostante mantenga comunque una linea compatta, sia piuttosto ingombrante e richieda spazio sul piano cucina. Inoltre, lo spazio tra l’erogatore e il fondo della macchina è abbastanza ristretto e questo ci ha causato un po’ di problemi soprattutto al primo avvio, quando è richiesto l’utilizzo di una bacinella per effettuare un risciacquo della macchina e svuotare tutto il contenuto del serbatoio d’acqua.

Oltretutto, il manuale di istruzioni all’inizio è risultato un po’ ostico da comprendere e abbiamo dovuto informarci su canali alternativi per capire come impostare correttamente la macchina al primo avvio.

Gaggia RI8433/11 Viva Style: Prezzo e disponibilità

Al momento della scrittura di questa recensione la Gaggia RI8433/11 Viva Style è disponibile su Amazon ad un prezzo che si aggira sugli 82€ (Si apre in una nuova scheda), ma durante i periodi di sconti la si può anche trovare intorno ai 60€.

Il prezzo di listino è adeguato alla macchina ed inoltre si può risparmiare ulteriormente sul costo delle cialde dedicate e del caffè macinato.

Prezzo 5/5

Gaggia RI8433/11 Viva Style: design

La Gaggia RI8433/11 Viva Style non è tra le macchine più sottili che abbiamo mai provato. In effetti è piuttosto ingombrante, anche se mantiene comunque una linea compatta. Le sue dimensioni sono di 297 x 200 x 265 mm (L x P x A).

Il corpo è realizzato con una plastica di colore nero lucido sulla parte frontale, mentre lateralmente la finitura è opaca. Questo materiale lascia intravedere le impronte, quindi si sporcherà facilmente, ma, fortunatamente, è anche facile da pulire. Basterà, infatti, un panno e un po’ di sgrassatore per mantenere sempre la vostra Gaggia RI8433/11 Viva Style in condizioni impeccabili.

La qualità costruttiva è nella media, le manopole in particolare risultano un po' troppo "plasticose" e non restituiscono una grande impressione. Quando la macchina è in funzione, poi, inizia a vibrare e queste vibrazioni a volte causano il distaccamento della vaschetta raccogligocce, non proprio il massimo. Avremmo preferito un sistema di sgancio o incastro per evitare questo inconveniente, un aspetto su cui l’azienda dovrebbe lavorare.

Sul pannello anteriore troviamo in posizione centrale una manopola che ci consente di impostare tre stati: stand-by, erogazione caffè, vapore. Alla sua sinistra, poi, sono presenti il led di accensione/spegnimento, quello di vapore pronto e quello di macchina pronta.

Subito sotto troviamo il gruppo di erogazione del caffè a cui si aggancia il portafiltro pressurizzato e il pannarello classico, e, in fondo, abbiamo la vasca raccogligocce.

Sul lato destro è presente una seconda manopola dedicata esclusivamente all'emissione di acqua calda e vapore, mentre, dietro alla macchina è posizionato il pulsante di accensione.

La parte superiore della macchina è dedicata all'alloggiamento dei vari adattatori ed accessori, e troviamo anche il vano che ospita il serbatoio d'acqua estraibile abbastanza capiente.

Design 4/5

Gaggia RI8433/11 Viva Style: esperienza d’uso

(Image credit: Future)

Abbiamo utilizzato quotidianamente questa macchina del caffè per una decina di giorni sperimentando le varie funzioni disponibili e poi l’abbiamo confrontata anche con una macchina Nespresso che avevamo a disposizione per valutarne attentamente i vari pro e contro.

Innanzitutto, ci teniamo a sottolineare che per una corretta erogazione del caffè, quando la macchina si trova in stand-by, è necessario ruotare la manopola laterale in senso orario fino a quando non si avverte un po' di resistenza (attenzione a non forzarla troppo, poiché, essendo fatta di plastica, potrebbe danneggiarsi). Questo primo punto sul libretto di istruzioni è reso in maniera poco chiara e alla prima accensione abbiamo avuto difficoltà ad erogare il caffè. Infatti, se la manopola laterale non è impostata come descritto, l’acqua calda esce dal pannarello invece che dal portafiltro pressurizzato, allagando tutto il piano cucina.

Parafrasando un famoso spot pubblicitario, “il segreto di un buon caffè, è il caffè”. Infatti, se si utilizzano le giuste miscele, il caffè prodotto dalla Gaggia RI8433/11 Viva Style risulta essere veramente buono e cremoso. Tuttavia, abbiamo notato una maggiore qualità utilizzando il caffè macinato rispetto a quello in cialde. Abbiamo quindi deciso di confrontare il caffè prodotto da questa macchina con quello della Nespresso Vertuo Plus D Deluxe che utilizza le classiche cialde in plastica. C'è da dire che la Nespresso partiva avvantaggiata costando più del doppio (quasi 170€). Una prima importante differenza tra le due macchine è che, mentre per la Gaggia decidiamo noi la quantità di caffè da erogare tramite l’utilizzo della manopola apposita, la Nespresso eroga automaticamente la quantità di caffè corretta a seconda della cialda utilizzata. Questo può essere considerato sia un vantaggio che uno svantaggio a seconda dei gusti personali.

Il caffè della Nespresso, poi, risulta essere decisamente migliore e più cremoso, tuttavia, la Gaggia può erogare anche due caffè per volta, riducendo drasticamente i tempi se si hanno ospiti a casa.

Come già sottolineato nel capitolo del design, la qualità costruttiva della Gaggia è nella media, e, in particolare, diverse volte ci è capitato che, durante l’erogazione del caffè, le vibrazioni della macchina causassero il distaccamento della vaschetta raccogligocce.

Il più grande punto a sfavore di questa macchina, però, è dato dal fatto che dopo ogni utilizzo vada pulita. Infatti, l'operazione, oltre che tediosa a lungo andare, comporta un costante spreco di acqua che avremmo preferito evitare. Da questo punto di vista, la Nespresso risulta decisamente superiore, infatti, utilizzando le classiche cialde di plastica non va costantemente pulita. Inoltre, è dotata di un apposito raccoglitore per le cialde usate che, una volta pieno, può essere svuotato in un sacchetto e le cialde possono essere portate ai vari punti di raccolta Nespresso per essere riciclate. Riteniamo questa strategia adottata dall’azienda concorrente decisamente migliore.

Esperienza d’uso 3.5/5

Gaggia RI8433/11 Viva Style: dovreste acquistarla?

Compratela se…

Preferite il gusto del caffè macinato Grazie alla possibilità di usare sia le cialde che il caffè macinato, la Gaggia RI8433/11 Viva Style riesce ad accontentare un po' tutti gli amanti del caffè.

Volete evitare l’utilizzo di cialde in plastica Se non amate utilizzare le cialde in plastica e volete evitare di creare ulteriori rifiuti per l’ambiente, allora questa è la macchina che fa per voi dato che utilizza cialde compostabili.

Non compratela se…

Non avete voglia di pulire la macchinetta dopo ogni utilizzo La Gaggia RI8433/11 Viva Style richiede una pulizia dopo ogni utilizzo che non è il massimo se si va di fretta e si vuole solamente bere un caffè al volo. Inoltre ciò comporta un costante spreco d’acqua. Se questo aspetto è svantaggioso per voi, vi consigliamo di optare per una più classica macchinetta a capsule.