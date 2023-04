Recensione De'Longhi Icona Vintage

Non è possibile programmare i tasti come in altri modelli

De'Longhi Icona Vintage è una macchina del caffè elegante e compatta, disponibile in diverse e piacevoli varianti di colore, con cui è possibile fare gustosi caffè e cappuccini. È facile e veloce da usare e da pulire, dispone di superficie per scaldare le tazze, come tutti i modelli De'Longhi. Non possiede funzionalità avanzate ma, proprio per questo, è ideale per chi vuole bere una buona bevanda senza smanettare troppo con tasti o impostazioni.

De'Longhi Icona Vintage: in breve

Con diversi anni di successo alle spalle, De'Longhi è un marchio ormai affermato al livello mondiale, in particolar modo per quanto riguarda il mercato delle macchine da caffè, con cui riesce anche a spopolare negli Stati Uniti.

I prodotti del celebre marchio Italiano si distinguono per la qualità costruttiva e la praticità d'uso e De'Longhi Icona Vintage non fa eccezione, grazie a un design compatto e pratico, con cui è possibile facilmente posizionarla nel ripiano della propria cucina e fare da subito delle gustose bevande, che si tratti di caffè, cappuccini o tisane.

La macchina viene fornita con un totale di tre filtri, di cui uno per le cialde e i restanti due per il caffè macinato da 1 o 2 dosi. Oltre a ciò, è presente anche un pratico misurino in plastica e un pressino incorporato nella scocca e posizionato accanto all'erogatore centrale, utile a pressare in maniera adeguata la quantità di macinato nel filtro, prima che questo venga inserito nella macchina.

Grazie al filtro per le cialde, De'Longhi Icona Vintage permette inoltre di poter preparare delle calde e gustose tisane, nonché vari tipi di caffè aromatizzato, come ginseng o guaranà. Il "cappuccinatore" consente infine di realizzare velocemente dei cappuccini cremosi, attraverso un vortice generato dal vapore.

In tutti i casi, la macchina garantisce delle bevande di qualità e piacevoli da bere. Non essendo dotato di funzionalità avanzate, questa macchina del caffè è perfetta per chi desidera preparare velocemente un cappuccino, un caffè o un tè senza aspettare troppo, premendo soltanto due pulsanti.

Disponibilità

De'Longhi Icona Vintage è disponibile all'acquisto nel negozio online ufficiale dell'azienda a un prezzo scontato di 155€, anziché 189,90€.

Noi l'abbiamo trovata su Amazon a 129€ (Si apre in una nuova scheda).

Design

(Image credit: Gabriele Giumento)

De'Longhi Icona Vintage ha delle dimensioni abbastanza compatte, ha infatti un'altezza di soli 31.5 cm, una profondità di 29 cm e una larghezza di 25.5 cm: delle misure che consentono di riporla comodamente sopra il ripiano della cucina senza occupare molto spazio. Trovargli un angolino sarà abbastanza facile.

L'aspetto è fedele al nome: la macchina del caffè ha un'estetica vintage, con dei richiami leggeri agli anni '60, facendo uso di linee abbastanza stondate e pulite, sia per quanto riguarda la forma della scocca e anche i pulsanti, mantenendo però un disegno molto moderno.

Nella parte anteriore troviamo tre tasti, tra cui l'accensione, la modalità erogazione caffè/acqua calda e, infine, il tasto per il vapore, utile per dei cremosi cappuccini. Sotto, a sinistra dell'alloggiamento per il filtro, è presente un comodo pressino, abbastanza efficace, mentre nel lato destro della macchina c'è il "cappuccinatore", ovvero un ugello da cui esce il vapore, con sopra un cappuccio estraibile.

Nella parte alta troviamo la superficie riscaldata, la quale sfrutta il calore del bollitore interno per riscaldare le tazze, insieme al rubinetto a pomello da ruotare per far uscire il vapore. Ai lati di questa sono presenti delle piccole ghiere di metallo, utili a non far cadere le tazze. In basso, sotto la griglia poggia tazze, c'è infine una vaschetta raccogli gocce da pulire periodicamente.

Praticità e utilizzo

(Image credit: Gabriele Giumento)

All'apertura della confezione, dopo aver tolto la De'Longhi Icona Vintage dal suo imballaggio, troveremo il portafiltro e i tre filtri, di cui uno per le cialde e gli altri due per il caffè macinato da 1 e 2 dosi. Oltre a ciò, è anche incluso un piccolo dosatore per inserire il caffè nel filtro.

Prima di cominciare a usarla, è necessario innanzitutto eseguire la procedura di prima accensione, che consiste nel riempire il recipiente posteriore d'acqua, accendere la macchina e aspettare che la spia "OK", accanto al tasto per erogare il caffè e l'acqua calda, si illumini. Una volta accesa, bisognerà premere il tasto per far uscire tutta l'acqua, quindi ripetere la procedura fin quando il serbatoio non si esaurisce.

Terminata l'inizializzazione, è possibile usare la De'Longhi Icona Vintage per i caffè e i cappuccini. Iniziamo da subito col dire che, nel complesso, si tratta di un elettrodomestico veramente semplice e pratico da utilizzare, a partire proprio dal recipiente posteriore, facile da riempire grazie allo sportello superiore, nonché da estrarre per eventuali pulizie.

(Image credit: Gabriele Giumento)

Come è possibile notare dai tre tasti che avremo subito davanti, la macchina è dotata di poche funzioni basilari. A differenza di altri modelli più avanzati, non è infatti possibile programmare le funzioni dei tasti o impostare dei parametri relativi alla preparazione delle bevande.

Se da un lato ciò non permette di personalizzare maggiormente il gusto, dall'altro consente di preparare il caffè o il cappuccino in maniera veramente veloce ed estremamente facile, il che è un fattore sicuramente importante per un elettrodomestico di questo tipo.

Per fare una tazzina, il manuale suggerisce di riempire il filtro con un misurino raso di caffè macinato, per un totale di 7gr, mentre per due tazze ne serviranno due ma scarsamente riempiti. Seguendo questi dosaggi, tuttavia, ho trovato il caffè un po' troppo leggero; se è anche il vostro caso, basterà aggiungere un po' di caffè macinato in più rispetto a quanto indicato, per avere un caffè dal gusto intenso e con della buona schiuma cremosa in superficie.

L'utilizzo delle cialde con il filtro è veramente facile: basta inserire l'apposito filtro (potrebbe volerci un po' di forza), e quindi inserire la cialda all'interno; poi si passa a installare il filtro nella macchina, seguendo la stessa procedura per il caffè macinato. Anche in questo caso abbiamo ottenuto un caffè aromatico e cremoso. Ho anche provato cialde di altri gusti, come il ginseng, l'orzo, il decaffeinato, il caffè al guaranà, le tisane e, in tutti i casi, le bevande avevano un ottimo sapore con il giusto rapporto d'acqua.

Se desiderate delle bevande ancora più calde, è possibile pre-riscaldare le tazze tramite la superficie scalda tazze posta in alto: dopo aver acceso la macchina, basterà poggiarle sopra per una ventina di minuti, in modo che raggiungano una temperatura tiepida.

(Image credit: Gabriele Giumento)

Altrettanto veloce è la preparazione di un cappuccino, per cui bisognerà premere il pulsante vapore, attendere quindi che si accenda la relativa spia verde e procedere a erogarlo aprendo il rubinetto in alto. Il cappuccio estraibile, che ricopre l'ugello, è molto efficace nel generare il vortice che, oltre a riscaldare, monterà rapidamente il latte, generando una cremosa schiuma.

Per fare un cappuccino, le istruzioni consigliano di immergere di alcuni millimetri nel latte il "cappuccinatore", facendo attenzione a non superare la linea in rilievo visibile sul cappuccio. Ruotando la manopola verrà quindi generato un vortice che farà salire il volume del latte, dando al tempo stesso un aspetto più cremoso. Se si desidera più crema, sempre con il cappuccinatore immerso, bisognerà ruotare lentamente la tazza con dei movimenti dall'alto verso il basso.

Per riscaldare il cappuccino infine, una volta che il volume del latte sarà aumentato, è consigliato immergere in profondità il cappuccinatore, fino a far raggiungere alla bevanda la temperatura desiderata, interrompendo quindi l'erogazione tramite la manopola. In questo modo tuttavia, il cappuccino risulterà essere tiepido o leggermente più caldo, mentre per riscaldarlo veramente abbiamo trovato utile rimuovere il cappuccio e immergere direttamente l'ugello, ottenendo risultati migliori.

(Image credit: Gabriele Giumento)

De'Longhi Icona Vintage: fa per voi?

Compratela se...

Cercate una macchina del caffè semplice da usare De'Longhi Icona Vintage è una macchina del caffè davvero immediata, semplice e veloce nell'utilizzo, con cui potrete subito fare delle buone bevande.

Non volete perdere tempo a smanettare le impostazioni Avendo soltanto tre tasti, di cui uno per l'accensione, uno per la modalità caffè e l'ultimo per fare i cappuccini, tutto ciò che dovrete fare è premere al massimo due pulsanti per preparare velocemente una bevanda.

Avete poco spazio nel piano cucina De'Longhi Icona Vintage ha dimensioni abbastanza compatte ed è facile trovare spazio per posizionarla sopra il piano della propria cucina.

Non compratela se...

Cercate una macchina del caffè con funzionalità più avanzate Come menzionato prima, la macchina ha soltanto tre tasti e, se cercate qualcosa di più avanzato che vi permetta di intervenire su più parametri, Icona Vintage non fa di sicuro al caso vostro.

Preferite le capsule anziché le cialde De'Longhi Icona Vintage non permette di utilizzare le capsule, supportando solo l'inserimento di cialde. Se preferite le prime, dovrete cercare un altro modello.