Macchina da caffè Lavazza a soli 50 euro

Il caffè è uno dei tipici piaceri della gastronomia italiana, addirittura a Napoli si è soliti pagare un caffè in più per chi non ha monete. Molte persone, tuttavia, non vogliono sporcare la caffettiera né recarsi al bar per gustarsi un buon caffé, quindi che fare? Semplice, vi basta comprare Jolie, la macchina da caffè Lavazza A Modo Mio, disponibile su eBay a soli 50 euro, con uno sconto del 37% sul prezzo di listino.

La promozione si deve al venditore, monclick-italia, uno degli store italiani più noti nel settore dell'e-commerce, che vanta un feedback positivo del 97% su decine di migliaia di ordini, negli ultimi 12 mesi. Accetta pagamenti via PayPal, carte di credito del circuito VISA, Mastercard, Maestro, Postepay (PayPal e carte di credito consentono di beneficiare della Garanzia cliente eBay per un rimborso rapido in caso di problemi) e bonifico bancario. Vi ricordiamo che potete esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall'avvenuta consegna della merce, ma, in questo caso, le spese per la restituzione del prodotto sono a vostro carico.

Macchina da caffè Lavazza A Modo Mio a 50 euro su eBay Volete gustarvi il vero caffè italiano senza dovervi recare al bar? Bene, abbiamo la soluzione che fa per voi: Jolie, la macchina da caffè di Lavazza. Quest'ultima funziona con le capsule, non dovrete far altro che inserire una delle suddette nell'apposito vano, che si apre e chiude spostando la leva e cliccare sul tasto multifunzione collocato nel pannello superiore. Potrete stabilire la quantità di caffè desiderata cliccando nuovamente il pulsante che è anche l'unico presente sul prodotto. A seconda della capsula che sceglierete, verrà prodotto una differente tipologia di caffè per aroma, intensità, ecc.

Adesso veniamo alla descrizione del prodotto. Jolie è una macchina per caffè compatta, misura 124 x 330 x 210 mm (Larghezza x Profondità x Altezza) e pesa 2.5kg. Va collegata a una presa di corrente tramite un cavo lungo 80cm.

Il dispenser per l'acqua ha un volume di 0,6 litri, inoltre la base per la tazza è removibile. È dotata di un solo tasto multifuzione, collocato sul pannello superiore, che permette di attivare l'elettrodomestico e stabilire la quantità di caffè da erogare. Tenendo premuto il pulsante si può mettere il dispositivo in standby, inoltre integra un led che lampeggerà quando dovrete svuotare il cassetto delle capsule usate.

Spostando la maniglia potrete aprire e chiudere il vano per le capsule. L'erogazione si arresta in automatico dopo 90 secondi. Al termine dell'operazione la capsula usata verrà scaricata automaticamente nell'apposito vano che ne può contenere fino a 5 unità. Tutte le parti di Jolie sono facilmente rimovibili e lavabili nella lavastoviglie.

Questo prodotto ha anche vinto il premio Reddot Design Award nel 2018 e il premio German Design Award Special nel 2019.