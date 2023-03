Recensione DeLonghi Dedica (EC685.W)

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

De'Longhi Dedica: recensione breve

De'Longhi è un marchio italiano affermato che produce macchine da caffè dagli anni '90. La De'Longhi Dedica presenta alcuni aggiornamenti rispetto al modello precedente, tra cui due impostazioni per il Cappuccino System, che permette di schiumare il latte oppure di scaldarlo solamente.

É senza dubbio una delle migliori macchine da caffè manuali per qualità-prezzo. Tra le particolarità che abbiamo apprezzato di più c'è la vaschetta removibile a due livelli, che permette di utilizzare anche tazze più alte.

Nel complesso, De'Longhi Dedica è una macchina da caffè espresso manuale compatta e dal design discreto ed elegante. Dotata di una semplice interfaccia con tre pulsanti, è molto semplice da usare. Tra le opzioni tra cui si può scegliere per le bevande c'è il caffè espresso singolo, il caffè doppio e il latte caldo oppure schiumato. Insomma, ci sono tutte le funzioni base per preparare le più popolari bevande calde, come il cappuccino, il latte o il caffè macchiato, il caffè lungo o doppio, l'espresso classico e così via.

Oltre al caffè macinato, De'Longhi Dedica è compatibile anche con le cialde ESE (Easy Serving Espresso) in carta filtro.

Durante i nostri test siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità del caffè espresso prodotto, liscio e cremoso proprio come al bar (a patto di utilizzare una miscela adeguata e di buona qualità). Anche il latte è molto semplice da montare e i risultati della schiuma non ci hanno delusi.

Si tratta di una macchina da caffè espresso manuale economica, adatta a chi ha poco spazio in cucina e magari è alle prime armi e cerca una macchina base completa per iniziare. Offre alcune opzioni per la personalizzazione della quantità e della temperatura del caffè, ma non dispone di funzioni più avanzate che magari potrebbe desiderare un vero cultore del caffè.

De'Longhi Dedica: prezzo e uscita

Prezzo di listino: 209€

De'Longhi Dedica è disponibile presso tutti i principali rivenditori fisici e online. Il prezzo di listino indicato sul sito ufficiale De'Longhi è di 209€, ma sui siti di negozi come MediaWorld (Si apre in una nuova scheda) e Amazon (Si apre in una nuova scheda) la si trova a meno di 170€.

Design

Sottile e compatta

Compatibile anche con le cialde ESE

Vaschetta removibile a due livelli

La caratteristica più evidente del design della De'Longhi Dedica è l'ingombro ridotto: è davvero compatta rispetto alla maggior parte delle altre macchine da caffè manuali. Misura 30,4 x 14,9 x 33 cm (A x L x P) e non occuperà troppo spazio sul bancone della cucina, facendo inoltre bella figura per l'estetica minimale ed elegante.

È disponibile in più opzioni di colore per poterla coordinare con l'arredamento e gli altri elettrodomestici. De'Longhi Dedica produce caffè con una pressione a 15 bar e viene fornita con tre filtri: uno per il caffè singolo, uno per il caffè doppio (o due caffè) e uno per le cialde ESE. Senz'altro le cialde rappresentano una soluzione più rapida, facile da usare e "pulita" rispetto al caffè macinato, ma il risultato finale sarà qualitativamente inferiore sia per quanto riguarda il gusto che la cremosità.

Il serbatoio dell'acqua removibile ha una capacità di 1,1 litri e, se si vive in una zona dove l'acqua è più dura, è possibile installare un filtro addolcitore acquistabile separatamente. La macchina può essere utilizzata con tazze alte fino a 12 cm, rimuovendo la vaschetta.

Dotata di soli tre pulsanti, è molto facile da usare. Con gli stessi comandi, in fase di configurazione e seguendo le indicazioni del libretto delle istruzioni, è possibile regolare la durezza dell'acqua, la temperatura e la quantità del caffè erogato. Grazie al Cappuccino System potrete ottenere latte caldo, latte schiumato oppure l'erogazione di acqua calda.

In dotazione viene fornito un cucchiaio dosatore per il caffè con pressino integrato e una confezione di decalcificante.

Prestazioni

Cappuccino System facile da usare per schiumare il latte

Impostazioni semplici e funzionali

Il caffè risulta cremoso al punto giusto

Regolando poche e semplici impostazioni, De'Longhi Dedica si impara a utilizzare molto rapidamente e regala ottimi risultati anche ai primi tentativi. Per ottenere il miglior caffè possibile è necessario utilizzare una miscela di caffè macinato di ottima qualità e adatto alle macchine da caffè. Se cercate semplicemente un'esperienza più pratica e veloce, potete utilizzare le cialde ESE.

Con il caffè macinato si ottiene un caffè espresso morbido, cremoso e dal sapore intenso. Per un risultato ottimale è necessario utilizzare la quantità di caffè adeguata e pressare la polvere il giusto: con troppa pressione, il caffè verrà erogato molto lentamente e avrà un sapore più forte e amaro. Al contrario, esercitando una pressione troppo lieve il caffè verrà erogato molto rapidamente ma avrà un sapore troppo leggero. Una volta perfezionato questo aspetto, otterrete un perfetto caffè con tanto di cremina.

Come già accennato, se gradite il caffè più caldo oppure in quantitativo maggiore basterà regolare le impostazioni di erogazione.

Utilizzando le impostazioni predefinite, il caffè viene prodotto a una temperatura di 65°. Il quantitativo è di circa 40ml, e il tempo necessario per l'erogazione è di poco superiore ai 20 secondi. Il sapore del caffè ottenuto sarà influenzato dalla miscela e la sua tostatura, dalla macinatura e dalla temperatura, ma utilizzando le impostazioni predefinite abbiamo trovato l'espresso morbido e intenso, senza risultare bruciato o eccessivamente amaro.

Per un'opzione più semplice e veloce, le cialde ESE eliminano i rischi legati alla misurazione della quantità e della pressatura. Sono facili da usare e con questa macchina abbiamo ottenuto un caffè di tutto rispetto anche utilizzando le cialde.

L'accessorio montalatte è molto semplice da usare. In soli 30 secondi si ottiene una schiuma soffice e il latte riscaldato a una temperatura di circa 60°.

Il doppio erogatore di questa macchina da caffè consente di ottenere due espressi alla volta, ma è necessario usare delle tazzine piccole perché non c'è molto spazio sulla vaschetta.

Nel complesso, la macchinetta non produce schizzi eccessivi durante l'erogazione, ma c'è sempre un po' di fisiologico gocciolamento di caffè al termine dell'operazione. Se dovete preparare più caffè, vi consigliamo di scaldare o montare il latte solo una volta terminata l'erogazione, in quanto viene sempre richiesto di eseguire il processo di raffreddamento della macchina una volta utilizzato il Cappuccino System. In altre parole, dopo un cappuccino bisogna aspettare un po' prima di potersi fare un caffè, quindi meglio cominciare dal caffè stesso e dopo fare il classico cappuccio.

De'Longhi Dedica, ne vale la pena?

Compratela se…

Avete poco spazio in cucina Grazie alla sua altezza contenuta e alla larghezza di meno di 15cm, questa macchina da caffè compatta è perfetta per le cucine più piccole.



Avete un budget limitato Questa macchina da caffè non è tra le più economiche in circolazione, ma neanche tra le più costose. Il suo rapporto qualità-prezzo è ottimo.



Cercate la vostra prima macchina da caffè Questo modello è semplicissimo da usare, e le impostazioni regolabili non sono tantissime. Con solo tre pulsanti otterrete tutto ciò che serve a chi vuole ottenere un ottimo caffè ma è ancora alle prime armi.

Non compratela se…

Volete un macinacaffè integrato Se desiderate macinare personalmente i chicchi di caffè, dovrete acquistare un apparecchio apposito oppure una macchina con macinacaffè integrato.

Volete fare più cappuccini in rapida successione Una volta utilizzato il Cappuccino System, dovrete attendere per erogare altro caffè ed eseguire il processo di raffreddamento.

Volete tante opzioni di personalizzazione Anche se è possibile regolare la quantità e il calore del caffè, ci sono solo tre opzioni tra cui scegliere. Tutto dipende dalla qualità della miscela scelta e dalla pressatura.