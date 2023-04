Recensione Krups Genio S KP2401

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Krups Genio S KP2401 è una macchina del caffè essenziale che produce bevande buone anche dopo un solo giro di rodaggio e non serve nemmeno pulirla prima. Il principale lato negativo è la scarsità dell’interfaccia, che nemmeno indica a cosa serva la scala LED. Principalmente si tratta di un dispositivo per chi vuole solo un buon caffè e non cerca particolari funzioni.

Il design, pur essendo legato ai gusti, ha una buona caratterizzazione e Krups Genio S KP2401 non sfigura in un ufficio, anzi appare decisamente legante. Purtroppo, il rumore che fa quando è in funzione è abbastanza sgradevole.

Krups GENIO S KP2401: prezzo e disponibilità

Krups Genio S KP2401 è disponibile su Amazon ad un prezzo di circa 70 euro, ma sul sito ufficiale Krups si possono trovare i link alle pagine di molti rivenditori online, come Mediaworld, Eurinics e altri, in modo da poter confrontare le varie offerte in periodi come Il Black Friday.



Tuttavia, i link non sempre sono funzionanti e portano alla pagina Krups e non a quella di un prodotto specifico. Il principale vantaggio di questo canale e la possibilità di visualizzare anche gli accessori.

Krups GENIO S KP2401: design

(Image credit: Krups)

Il design di Krups Genio S KP2401 è futuristico con un certo retrogusto vintage. Questo perché ha l’aspetto di un dispositivo che si potrebbe trovare in un film di fantascienza degli anni ’50, ’60 o ’70, ragion per cui potremmo forse parlare di retrofuturismo. Questione di preferenze, ma resta una macchinetta gradevole che si sviluppa in lunghezza e altezza, occupando poco spazio in larghezza.



Al centro della sfera posta in cima alla macchina troviamo il display con il tasto per selezionare la temperatura (calda o fredda), il tasto per preparare la bevanda e l’anello LED per regolare i millilitri. Purtroppo, quest’ultimo non è ben indicato e per capire a cosa serva occorre consultare le istruzioni o girarla fino a quanto non si nota che si illumina l’opzione XL, l’unica indicata a dovere.



La macchina può ospitare solo una bevanda per volta, ma lo sviluppo verticale della sua struttura la scia ampio spazio per una varietà di preparazioni, come latte macchiato etc. resta tuttavia una macchina progettata per uso singolo.



La nota dolente di maggior impatto è legata al funzionamento delle macchinette per il caffè e la struttura in plastica di Krups Genio S KP2401. Il rumore che fa quando è in funzione è abbastanza sgradevole e, sebbene non sia eccessivamente alto, si fa sentire. Non la migliore per chi ha famiglia e magari vuole farsi un caffè la mattina presto, mentre gli altri dormono. .



Infine, Il design consente a Krups Genio S KP2401 di fare bella figura in un ufficio e forse, a causa del rumore, questo è il luogo più adatto in cui piazzarla, perché verrebbe utilizzata in orario lavorativo e, sistemandola in una stanza a parte, non disturberebbe chi non è in pausa.

Certo, anche la cucina è una stanza a parte rispetto alla camera da letto, ma in casa il rumore potrebbe essere fastidioso.

Design: 3, 5 / 5

Krups GENIO S KP2401: funzioni

(Image credit: Krups)

Trattandosi di un modello economico rispetto ad altri di Krups, c’è ben poco da cercare nelle funzioni. L’opuscolo che spiega come utilizzarla è semplice e descrive solo tramite immagini, mentre sarebbe stato apprezzabile avere qualche parola in più qua e là giusto per capire che la scaletta LED indica i millimetri.

L’anello per selezionare quanta acqua vogliamo usare è l’unica cosa con cui si interagisce su più livelli e non è nemmeno indicata bene la quantità, per il resto si tratta di cliccare tra bevanda calda o fredda (il tasto si illumina di rosso o di blu) e far partire il tutto.

Un'altra funzione che sarebbe stato bello aver avuto su questa Krups è un vero e proprio modo per accenderla e spegnerla: quando avete finito di usarla o aspettate un po' o staccate direttamente la spina. Nessuna via di mezzo.

Funzioni: 2,5 / 5

Krups GENIO S KP2401: prestazioni

(Image credit: Krups)

L’avvio di Krups Genio S KP2401 è lento, all’inizio pensavo di dover cercare un tasto di accensione, ma poi si è illuminata appena sollevata la parte in cui inserire le capsule o girando l’anello. La compatibilità con le cialde Nescafé Dolce Gusto è garanzia di qualità e, proprio su questo punto, la macchina ha uno standard elevato indipendentemente dalla marca delle capsule.

Dunque, il caffè è buono, merito anche della pressione a 15 bar, e questo è quello che conta; inoltre, la bevanda non è eccessivamente calda anche appena uscita, mentre la velocità nella media non sorprende ma nemmeno annoia.

L’operazione di rodaggio è stata effettuata riempiendo il contenitore dell’acqua trasparente (quindi si può controllare a vista) fino a metà, mentre il manuale suggerisce di riempirlo tutto. Il primo caffè è stato fatto subito dopo ed è uscito bene, ma questo dipende anche dalle capsule (nota: lo prendo senza zucchero).

Prestazioni: 4 / 5

Krups GENIO S KP2401: ne vale la pena?

Compratela se…

Cercate il design in un prodotto economico Krups Genio S KP2401 si fa notare per il design alla Star Wars, ma non dovrete sborsare un extra per questo.

Vivete da soli Purtroppo il rumore è sgradevole e a ciò si aggiunge il fatto che si può fare solo una bevanda alla volta. Tuttavia, se vivete da soli e vi interessa solo la qualità del caffè questo prodotto è di buon gusto.

Volete solamente un buon caffè Il caffè che fa Krups Genio S KP2401 è buono. Questa è una macchina per chi vuole solide basi senza luccichii più glamour che funzionali.

Non compratela se…

Cercate un prodotto silenzioso Abbiamo detto che il rumore non è eccessivamente alto, ma poco conta. Krups Genio S KP2401 ha un suono sgradevole che si fa notare.