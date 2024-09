Garmin lancia nuove funzioni per smartwatch e ciclisti, ecco cosa c'è di nuovo

Di recente abbiamo visto il Garmin Fenix 8 e il Garmin Enduro 3, ma dopo aver lanciato un'ampia gamma di nuovi hardware, l'azienda ha rivolto la sua attenzione agli aggiornamenti del software.

Garmin ha rivelato un nuovo aggiornamento in arrivo per gli smartwatch della serie Epix Gen 2, Fenix 7, Forerunner, Vivoactive e Venu 3, nonché per i cycling computer Edge 540, Edge 840 e Edge 1040, che aggiunge una serie di nuove funzioni.

Ecco le migliori novità dell'aggiornamento Garmin di settembre 2024, direttamente da un comunicato stampa di Garmin. È possibile aggiornare il proprio dispositivo compatibile per accedere a queste funzionalità fin da ora, accedendo all'app Garmin Connect e alla pagina "Dispositivi".

Le migliori nuove funzioni dello smartwatch

Una delle novità più importanti è rappresentata da una serie di aggiornamenti di Garmin Coach. Se siete ciclisti, ora avrete a disposizione piani di allenamento aggiuntivi, ideali per la preparazione agli eventi.

L'app Garmin Connect offrirà piani di allenamento personalizzati, proprio come per i corridori, che si adatteranno ogni giorno in base alle prestazioni dell'utente.

Run Coach aggiungerà anche altre funzioni di allenamento personalizzate, tenendo conto dei parametri di salute e delle prestazioni di corsa, oltre che del recupero.

Quota Garmin

Garmin Connect consente ora di condividere con altri utenti i propri allenamenti e percorsi, o anche luoghi specifici. Questo potrebbe essere l'ideale per preparare un evento di squadra o semplicemente per organizzare una competizione amichevole.

Pericoli della strada

I cycling computer delle serie Edge 540, 840 e 1040 offrono ora avvisi di pericolo stradale basati sulle segnalazioni degli utenti. Questo può aiutare a pianificare un nuovo percorso per evitarli, oppure a partire a un orario diverso per vedere se il traffico migliora.

Nuoto in piscina

Un'aggiunta attesa da tempo: le metriche di nuoto in piscina arrivano sui dispositivi Garmin. È possibile impostare obiettivi di intensità e ritmo, tipi di esercitazioni e regolazioni per piscine di dimensioni diverse.

GroupRide

State per partire per un trekking con gli amici? GroupRide offre la possibilità di messaggiare durante il percorso tra la vostra squadra di ciclisti, offre la posizione in tempo reale, avvisi di rilevamento degli incidenti e classifiche per le grandi salite.

Garmin sta puntando molto sulla comunicazione all'interno del dispositivo, soprattutto con l'avvento della funzionalità Garmin Messenger, e GroupRide fa un ulteriore passo avanti. Personalmente speriamo in una funzionalità simile per GroupRun in futuro.