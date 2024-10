Apple Watch, il monitoraggio dell’ossigeno potrebbe tornare

La presentazione del nuovo Apple Watch Series 10 da parte di Apple ha rivelato uno smartwatch di notevole impatto, al quale abbiamo attribuito 4 stelle su 5 nella nostra recensione. Al contrario, l'Ultra 2 ha visto solo l'aggiunta di una nuova elegante colorazione nera.

Tuttavia, una caratteristica comune a entrambi i modelli di ultima generazione è l'assenza del monitoraggio dell'ossigeno nel sangue sui dispositivi venduti negli Stati Uniti. Questa funzione è stata disattivata temporaneamente a causa di una controversia legale tra Apple e Masimo, un'azienda specializzata in dispositivi medici, che ha accusato il colosso tecnologico di aver violato uno dei suoi brevetti.

Recentemente, però, un nuovo rapporto suggerisce che la funzionalità di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue potrebbe essere reintegrata, grazie ai cambiamenti ai vertici di Masimo.

Un ritorno alle origini per Apple Watch

Mark Gurman di Bloomberg, che nella sua newsletter Power On riferisce che Joe Kiani, CEO di Masimo da lungo tempo, ha rassegnato le dimissioni e "questo potrebbe aprire la porta agli avvocati di Apple e Masimo per trovare un accordo per riportare il rilevamento dell'ossigeno nel sangue nei nuovi Apple Watch".

Secondo Gurman, Kiani "è stato un critico vocale di Apple per anni", il che ha generato un certo ottimismo riguardo alla possibilità di un accordo.

Per quanto concerne le prospettive future, Gurman afferma: "Non credo che Apple desideri stipulare un accordo di licenza, ma posso immaginare un'intesa — finanziaria o meno — che consenta a entrambe le parti di risolvere le controversie in corso".

Sebbene il cambio di leadership non garantisca il ripristino del monitoraggio dell'ossigeno nel sangue sui migliori modelli di Apple Watch, rappresenta un potenziale passo avanti incoraggiante.