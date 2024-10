RTX 5080 e 5090 stanno per arrivare, scorte di RTX 4080 Super in esaurimento

Nvidia si prepara a interrompere la produzione di un'altra scheda grafica Lovelace di fascia alta in vista di un doppio lancio di GPU Blackwell di nuova generazione, se le voci si rivelano veritiere. Questa volta si tratta della RTX 4080 Super, che dovrebbe cessare la produzione dopo le recenti indiscrezioni riguardanti la RTX 4090 e la sua controparte per il mercato cinese, la RTX 4090D.

Wccftech riporta che Harukaze5719 su X ha individuato questa speculazione proveniente dal forum Board Channels in Cina, noto per le voci che filtrano dalla catena di approvvigionamento dell'hardware. Si suppone che la RTX 4080 Super sarà disponibile in quantità limitate a ottobre, mentre la produzione terminerà questo mese e la fornitura di chip ai produttori di schede grafiche si esaurirà a novembre.

Riguardo alla RTX 4090, si dice che la produzione sia già terminata a settembre e che la fornitura di chip ai produttori di schede si esaurirà entro ottobre. Ciò significa che alcune schede grafiche continueranno ad essere assemblate dai produttori anche dopo le date di fornitura finale dei chip, ma le scorte inizieranno a scarseggiare.

Questo scenario apre la strada al lancio delle RTX 5080 e 5090, con voci che suggeriscono un doppio lancio per le GPU Blackwell di prossima generazione. Si afferma che le RTX 5080 e 5090 saranno rilasciate insieme, anche se ci sono state segnalazioni precedenti che indicano un possibile leggero slittamento nel lancio di queste GPU.

Analisi: tenete d'occhio i livelli delle scorte

Naturalmente, è necessario considerare che si tratta solo di voci provenienti dalla catena di approvvigionamento. Tuttavia, l'indiscrezione sulla cessazione della produzione della RTX 4090 da parte di Nvidia sembra avere un fondamento di verità, o almeno i dati sui livelli di scorte e i prezzi dell'ammiraglia Lovelace suggeriscono questa possibilità.

In Europa e negli Stati Uniti, abbiamo notato che la RTX 4090 sta iniziando a esaurirsi in alcuni negozi, e i prezzi sono in aumento, generalmente del 10% o poco più rispetto al prezzo consigliato (MSRP) negli Stati Uniti, con aumenti ancora più significativi in Europa. Questo è coerente con l'idea che Nvidia abbia interrotto la produzione, con gli ultimi chip della RTX 4090 probabilmente in fase di spedizione proprio in questo periodo, e non per molto tempo ancora.

Teoricamente, la RTX 4080 Super seguirà, ma al momento non abbiamo osservato alcun impatto sui prezzi di questa GPU, che rimane ancora al suo MSRP (almeno per alcuni modelli). Tuttavia, se le ipotesi si rivelano corrette, è probabile che inizieremo a vedere una situazione simile per la RTX 4080 Super verso la fine del mese. Pertanto, possiamo monitorare sia questa scheda grafica che la RTX 4090, che potrebbe mostrare ulteriori segnali di esaurimento delle scorte o addirittura scomparire del tutto.

Tutto ciò potrebbe rappresentare un indizio piuttosto solido che le RTX 5080 e 5090 siano davvero vicine, come molti prevedono, con un consenso attuale che suggerisce un annuncio al CES 2025 per queste GPU. Si prevede un lancio leggermente scaglionato, anche se questa voce sembra suggerire il contrario.