Nuove funzionalità AI in arrivo sui TV Samsung: ecco cosa aspettarsi

Buone notizie per chi possiede uno dei migliori televisori Samsung e desidera integrare ancora di più l'IA generativa nella propria vita: Samsung ha annunciato che un insieme di funzioni AI, incluso il bot ChatGPT, sarà disponibile in futuro sui suoi televisori.

Secondo un articolo di SamMobile, la notizia è emersa durante la Samsung Developer Conference (SDC). Sebbene i dettagli siano ancora limitati, come ci si aspetterebbe da una conferenza dedicata agli sviluppatori, si intravedono importanti novità in arrivo.

Durante l'evento, Samsung ha evidenziato un approccio "AI per tutti", con l'obiettivo di introdurre l'intelligenza artificiale in diverse aree. Per quanto riguarda i televisori, questo si traduce in maggiori capacità per l'assistente Bixby integrato, in particolare per la ricerca di contenuti e la personalizzazione delle impostazioni.

Sarà possibile fornire indicazioni più specifiche sul tipo di spettacolo o film desiderato, e Bixby si occuperà di trovarlo. Inoltre, l'assistente intelligente avrà un maggiore controllo su altri dispositivi domestici smart, purché siano prodotti da Samsung.

Dal telefono alla TV

Gli sviluppatori avranno accesso per primi a Samsung AI Cast (Image credit: Samsung)

Samsung ha anche annunciato Samsung AI Cast, una funzione che facilita l'ottenimento di risultati AI dal telefono Galaxy al televisore Samsung. I moderni telefoni Samsung, dotati di intelligenza artificiale, consentiranno di generare testo o immagini da trasmettere rapidamente su un grande schermo.

Inoltre, ci aspettiamo un'integrazione con ChatGPT direttamente dalla schermata iniziale del televisore Samsung, come parte di Samsung AI Cast. Questo significa che sarà possibile interagire con ChatGPT dal telefono e visualizzare i risultati sul televisore.

Anche se Samsung non ha fornito molti dettagli, inclusi i tempi di distribuzione di questi aggiornamenti, queste novità offrono un'idea di cosa aspettarsi nei prossimi mesi. È chiaro che l'intelligenza artificiale diventerà sempre più centrale nella vita quotidiana.

Durante il SDC2024 sono state presentate molte altre novità, tra cui l'annuncio che One UI 7, la versione di Samsung di Android 15, sarà disponibile per gli utenti all'inizio del prossimo anno, probabilmente con il Samsung Galaxy S25. Se già possedete un telefono Samsung, potreste avere l'opportunità di provare il nuovo software prima del rilascio ufficiale.